Doraemon Story of Seasons : Friends of the Great Kingdom partage sa date de sortie finale

Bandai Namco prépare le retour du chat cosmique aux portes de ce Noël. Doraemon Story of Seasons : Friends of the Great Kingdom arrivera sur le marché le 2 novembre sur PS5, PC (Steam) et Nintendo Switch. L’éditeur promet une nouvelle expérience de détente alors que nous nous occupons de la ferme aux côtés de personnages d’anime emblématiques.

Doraemon, Nobita et tous les amis de la série

La bande-annonce ne laisse aucune place au doute. Nous avons à nouveau la possibilité de prendre soin de nos cultures tout en profitant des opportunités que le monde nous offre. En fait, les inventions de Doraemon jouent un rôle fondamental après les premières heures, avec lesquelles nous pouvons « tirer le meilleur parti de la ferme ».

Les exemples sont déjà connus des fans, comme le mouchoir du temps. D’autres, comme l’adaptateur, vous permettent d’explorer les profondeurs de la mer et d’obtenir des objets d’artisanat uniques à la région. Et si nous regardons le ciel, le gaz de solidification du nuage nous conduira à avoir un recadrage spécial sur la surface blanche. Saison après saison, vous devrez profiter des ressources de la nature pour obtenir plus d’argent et étendre vos cultures.

Avec les récoltes, vous pouvez créer des plats de la cuisine japonaise, comme les populaires dorayakis que Doraemon aime tant. À travers la ville, vous aurez également affaire à la population indigène, qui vous aidera à vous installer et s’offrira aux événements spéciaux du calendrier. Vous avez également la possibilité de partager l’aventure avec un autre joueur en mode local.

« En plus des missions communes à tous les jeux Story of Seasons, comme l’élevage d’animaux, il y aura également un large éventail d’activités propres à l’univers de Doraemon dans lesquelles nous utiliserons ses inventions secrètes, offrant ainsi de nouveaux événements et éléments de gameplay, en plus d’une toute nouvelle histoire émouvante pour ce nouveau titre », explique l’éditeur dans un communiqué.

Source : communiqué de presse (Bandani Namco)