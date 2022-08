Elden Ring et le mod One Piece qui transforme Malenia en Shanks et Radhan en Kaido

Tout a commencé comme une blague. Le meilleur no hitter de la saga Souls de ce pays, Chuso Montero, a commenté dans un streaming que l’un des derniers boss d’Elden Ring lui rappelait Shirohige, le personnage emblématique de One Piece. Dit et fait. Le moddeur Arestame semble avoir relevé le gant et s’efforce de transformer les Midlands en Grand Line en leur apportant non seulement Barbe Blanche, mais également le reste des empereurs de la mer.

Grâce à sa capacité avec Unity, Arestame a transformé Radahn en Kaidou, Malenia en Shanks et Godfrey en Shirohige. Les trois boss de l’Elden Ring se transforment ainsi en les trois yonkous de One Piece (il ne manque que Big Mom), et le résultat est on ne peut plus surprenant ni plus réussi. Bien que le mod ne soit pas encore disponible en téléchargement, son auteur assure qu’il arrivera sous peu via Nexusmods, et ose même en partager un premier et spectaculaire regard dessus. Sans mots.

Elden Ring est révolutionné

La sortie du mod Arestame sera une excellente raison de revenir au jeu From Software, mais il y en a beaucoup plus de nos jours. Elden Ring a publié la mise à jour 1.06 et a fait exploser l’échelle de puissance des armes. Par exemple, celui du mythique katana Rivers of Blood, qui met fin à son règne de terreur avec un nerf plein de ressentiment envers ses porteurs. Tout le contraire de ce qui se passe avec les grandes épées, les épées courbes et les marteaux, dont les éventails ont gagné à la loterie.

Vous pouvez revoir ici tous les changements du patch 1.06 et consulter dans cet autre article les meilleures armes d’Elden Ring après la mise à jour. Notez également que des mois se sont écoulés depuis son lancement en février, mais ce n’est que maintenant que nous avons levé les doutes et découvert comment activer le festival de Radahn dans le jeu. C’est le GOTY de 2022 pour une raison, car il continue de réserver des surprises et de donner aux gens de quoi parler.