Bloodstained reçoit un crossover avec l’iconique Journey avec une nouvelle scène et un boss inédit

Bloodstained: Ritual of the Night, le célèbre metroidvania d’ArtPlay avec Koji Igarashi à la barre avec 505 Games, reçoit un nouveau contenu basé sur Journey, le célèbre jeu vidéo de thatgamecompany qui est apparu pour la première fois sur PS3 pour ensuite faire le saut vers PS4, PC et même les appareils iOS. A tel point qu’à partir d’aujourd’hui, une nouvelle mise à jour est mise à disposition des joueurs Bloodstained qui inclut un nouveau scénario et un boss inédit, le tout dans le cadre du crossover avec Journey, en plus de plusieurs corrections de bugs et d’erreurs.

Plongez dans « Les tunnels » de Journey

Ainsi, cette nouvelle mise à jour gratuite de Bloodstained : Ritual of the Night basée sur Journey nous présente un nouvel emplacement connu sous le nom de « The Tunnels », disponible via une entrée secrète qui s’ouvre sur la scène principale du jeu et qui apparaîtra marquée. Les seules conditions pour y accéder seront de libérer Gebel et de déverrouiller le Behemoth Guard. Une fois à l’intérieur, nous profiterons d’un nouveau donjon au design labyrinthique dans lequel nous devrons utiliser les principales capacités de Miriam.

Si nous parvenons à vaincre le boss de cette nouvelle zone, nous recevrons un nouvel objet, bien que le nouveau contenu n’ait aucun effet sur le pourcentage du jeu terminé ni sur les trophées ou réalisations. En revanche, plusieurs bugs connus sont corrigés, comme le bug avec les parties sauvegardées ou les salles aléatoires, ainsi qu’un incident dans le compteur de temps de la version Nintendo Switch, ainsi que d’autres bugs mineurs.

Rappelons que le jeu a déjà bénéficié de plusieurs collaborations avec d’autres jeux tels que Child of Light, Blasphemous ou Kingdom : Two Crowns, entre autres. Bloodstained : Ritual of the Night est disponible sur PC, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et appareils iOS et Android. ArtPlay travaille déjà sur sa suite, annoncée l’année dernière.

