The First Descendant, jeu de tir de science-fiction propulsé par Unreal Engine 5

Nexon a confirmé les dates auxquelles se tiendra la bêta privée de The First Descendant, son prochain projet. Entre le 20 et le 26 octobre, vous pouvez rejoindre ce tireur de looter sur Steam et profiter du muscle graphique offert par le moteur Unreal Engine 5.

Dans le cadre de l’annonce, la rédactrice partage une bande-annonce dans laquelle on peut se faire une idée de ce qui va arriver dans son univers. Le jeu fera partie de la Gamescom Online 2022. Vous pouvez le voir sous ce paragraphe.

Qu’est-ce que le Premier Descendant ?

The First Descendant suit la lignée ascendante de l’industrie sud-coréenne. Nous sommes confrontés à un tireur de looter axé sur le jeu coopératif avec jusqu’à 4 joueurs simultanés. Bien qu’il n’ait pas encore de date de sortie, nous savons qu’il arrivera dans un format free to play sur PS5, PS4, Xbox Series X | S, Xbox One et PC.

« Le joueur devient un Descendant, dont la mission est de combattre les envahisseurs extraterrestres pour la survie de l’humanité sur le continent Ingris », explique Nexon dans un communiqué. « Vivez une histoire spectaculaire à mesure que vous gagnez en puissance à travers diverses quêtes et arcs d’histoire pour enfin découvrir le secret des Descendants. Ressentez l’atmosphère unique de The First Descendent à travers les champs de haute qualité développés avec Unreal Engine 5 et profitez d’une nouvelle expérience de réalité et de science-fiction fantastique coexistant au même endroit.

Les responsables promettent des « batailles passionnantes » où les personnages contrôlés par les utilisateurs varient en compétences selon leur style de jeu. Lors de la bêta privée cet automne, nous aurons accès à 10 d’entre eux. De plus, chacun peut équiper 3 armes, 4 pièces d’équipement secondaire et « diverses sous-armes » qui n’ont pas encore été spécifiées.

Source : communiqué de presse (Nexon)