À partir du moment où Capcom a perdu la tête et Resident Evil 7 allait être un jeu de service avec micropaiements et multijoueur

Nous esquivons une balle et nous ne savons pas pourquoi peu. Dans une interview sur la chaîne officielle Resident Evil, Jun Takeuchi, producteur exécutif du septième opus, a révélé à quel point le développement de celui-ci était réel et à quel point ils étaient proches de prendre des chemins très différents. Car avant, bien avant d’oser miser sur la terreur et revenir aux sources, Capcom était sur le point de pousser un peu plus loin la folie de Resident Evil 6. L’entreprise voulait suivre le modèle de Fortnite et faire un jeu de service qui avait aussi des lootboxes .

« À l’époque, chez Capcom, ils insistaient vraiment sur le marketing et nous disaient que nous devions créer les jeux que les gens demandaient. Ils nous ont dit « faites ceci, faites cela » et c’était très difficile pour les réalisateurs à l’époque. multijoueur, mettez ça comme contenu téléchargeable. » « Un service de jeu ! Microtransactions ! » Ils voulaient un Resident Evil qui cochait toutes ces cases », explique Takeuchi.

« Puis notre président, Kenzo Tsujimoto, est intervenu et a arrêté tout ça. Ce fut un moment inoubliable de ma carrière », poursuit Takeuchi. « Après avoir entendu toutes ces idées catastrophiques, le président m’a appelé le 4 juin, le « day one » de travail de l’année et m’a dit : ‘Resident Evil 7 est en très mauvais état et nous avons besoin que vous interveniez et que vous nous aidiez à le faire. exactement comment j’ai fini par être impliqué dans le projet. Nous avons commencé à jeter des idées (celle du multijoueur que nous avons tuée assez rapidement) et avons fini par opter pour le pire cauchemar de toute équipe marketing : un jeu d’horreur en solo.

Le résultat est connu de tous. Resident Evil 7 était la résurgence d’une saga touchée par la mort. Il a obtenu un 86 sur Metacritic après plus de 100 analyses (nous venions de 60 sur RE6) et est devenu le volet le plus vendu de la franchise avec 11 millions d’unités. Son succès a très probablement ouvert la voie à Resident Evil Village et rendu possible les remakes de Resident Evil 2, 3 et 4. Alors oui, nous avons définitivement esquivé une balle.