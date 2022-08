Tower of Fantasy : les quatre meilleurs personnages du jeu

Après les premières semaines depuis le lancement de Tower of Fantasy, nous avons déjà pu découvrir bon nombre des secrets du RPG free to play du moment. L’une des clés, comme on le voit, est l’agriculture, mais c’est beaucoup plus supportable si nous prenons les meilleurs personnages, et c’est précisément de cela que nous allons parler aujourd’hui, en sélectionnant les quatre les plus efficaces que vous pouvez trouver dans le jeu Jeu chinois de Hotta Studio.

Les quatre personnages qui domineront Tower of Fantasy

En bref, nous vous présentons les quatre personnages les plus puissants du jeu afin que vos premiers pas dans le jeu soient plus faciles ou que vous puissiez farm de l’expérience ou des objets le plus rapidement possible. Ceux-ci sont:

Samir

Élément : Foudre

Rôle : DPS

Arme : double étoiles EM

Peut infliger de lourds dégâts aux ennemis

Roi

Élément feu

Rôle : DPS

Arme : faux du corbeau

Dégâts du bouclier

Shiro

Élément : Gravité

Rôle : DPS

Arme : Chakram des mers

Augmente les dégâts de l’équipe

Némésis

Élément : Foudre

Rôle : Support

Arme : Vénus

Inflige des dégâts aux ennemis et supprime leurs buffs

Vous pouvez désormais profiter de Tower of Fantasy sur des appareils mobiles, à la fois sur Android et iOS, ainsi que sur PC. Alors que sa sortie sur consoles reste incertaine.

Source : MRGuider