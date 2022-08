Officiel : Ps5 Ps Vr2 Arrivera Début 2023

PlayStation VR 2 début 2023. C’est le tweet. Le compte PlayStation Spain a brièvement annoncé que la réalité virtuelle de la PS5 arrivera au début de l’année prochaine. Nous aimerions fournir plus d’informations, mais il n’y a pas plus de nouvelles que cela. A défaut de connaître la date exacte – nous comprenons que ce sera au cours du premier trimestre – nous attendons également de connaître le prix des nouvelles lunettes de réalité virtuelle, ce qui reste encore un mystère.

La dernière fois que nous avons eu connaissance des lunettes, c’était au début du mois de juillet, lorsque Sony a expliqué certains changements et améliorations pour leurs lunettes. Nous savons que nous pourrons voir l’extérieur sans enlever nos casques, nous enregistrer pendant que nous jouons si nous connectons une caméra HD à la PS5 et scanner la zone de jeu pour marquer les limites de l’endroit où nous jouons. Nous avons déjà vu plusieurs de ces fonctions dans d’autres verres, comme le Quest lui-même.

Resident Evil Village, l’expérience VR ultime ?

L’un des grands noms à venir sur la plateforme de réalité virtuelle est une version VR de Resident Evil Village, une nouvelle qui pourrait porter un coup au système. Déjà lorsque nous avons analysé Resident Evil 4 pour le Quest 2, nous avons souligné que s’il était traité avec ce soin et ces interactions avec un jeu avec une plus grande puissance graphique et pensé à la première personne dès le départ comme Village, le résultat pourrait être spectaculaire. Nous le vérifierons bientôt.

Sont également annoncés Horizon: Call of the Mountain, un nouvel épisode de The Walking Dead: Saints and Sinner Chapter 2, No Man’s Sky, Firmament, Low-fi et Among Us VR parmi tant d’autres que vous pouvez voir ici.

En attendant de connaître plus de détails -pour le moment ni le compte européen ni le compte PlayStation général n’ont partagé les informations de la division espagnole-, vous pouvez découvrir toutes les caractéristiques et la puissance que la machine aura dans ce rapport.