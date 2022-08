Spider-Man No Way Home : affiche spectaculaire de la sortie en salles de la version longue

On savait déjà que Spider-Man : No Way Home revenait en salles avec une version longue intitulée Spider-Man : No Way Home – The More Fun Stuff Version, un film qui sortira dans les salles du monde entier à partir du 31 août et qui sortira dans les cinémas espagnols le 23 septembre 2022. Et il le fera avec une bonne poignée de matériel inédit, des scènes non incluses dans le film original et qui se concentreront largement sur la relation entre les trois Spider-Man, ajoutant plus de blagues, comme son titre particulier et long l’indique. Voilà, l’affiche finale de cette nouvelle version que nous vous proposons ci-dessous est enfin arrivée.

Tout le casting dans la nouvelle affiche de Spider-Man : No Way Home

Et c’est que cette nouvelle affiche comprend l’ensemble du casting principal de Spider-Man : No Way Home, y compris les apparitions surprises et la grande révélation du film, à ce stade, un secret de polichinelle : les trois cinématographiques Spider-Man avec Tom Holland, Tobey Maguire et Andrew Garfield. Mais c’est que l’on peut aussi voir tous les secondaires, des différents méchants aux personnages qui apparaissent très après quelques minutes. On peut même voir le bon vieux Matt Murdock (Charlie Cox) dans son premier caméo dans l’UCM, un personnage que l’on verra bientôt en Daredevil dans la série She-Hulk.

« Pour la première fois dans l’histoire cinématographique de Spider-Man, l’identité de notre héros, voisin et ami est révélée, créant un énorme conflit entre ses responsabilités de super-héros et sa vie normale, et mettant en danger ceux qu’il aime. Lorsqu’il demande l’aide du docteur Strange pour restaurer son secret, le sort ouvre un trou dans son monde, libérant les méchants les plus puissants qui aient jamais combattu Spider-Man dans n’importe quel univers. Maintenant, Peter devra surmonter son plus grand défi à ce jour, qui modifiera non seulement son propre avenir pour toujours mais aussi l’avenir du Multivers », peut-on lire dans son synopsis officiel.

