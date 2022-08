Pokémon Worlds Championships 2022 : l’énorme retour du plus grand tournoi Pokémon

Londres a dû attendre 2 ans pour recevoir la soirée Pokémon ultime. Après son annonce en 2019 à Washington DC et avant le lancement de Sword and Shield, les fans et concurrents de Pokémon ont enfin pu se rassembler lors du plus grand événement de la franchise, qui cherche ses champions depuis 2004. Tout comme Pocket Monsters, l’événement a évolué pour devenir le lieu ultime pour les fans de la franchise. Après 4 jours de compétitions, d’annonces et de nombreux Pokémon à l’ExCeL London Convention Center, voici à quoi cela ressemblait de vivre les Championnats du Monde Pokémon 2022.

Qu’est-ce que les Championnats du Monde Pokémon ?

Pour commencer, parlons rapidement des origines de cet événement. Commencés en 2004, les Championnats du Monde Pokémon ont commencé comme un tournoi de Jeu de Cartes à Collectionner, jusqu’à ce qu’en 2009, le jeu vidéo devienne à son tour l’autre trophée principal de la compétition. Ces tournois divisent les participants en trois catégories différentes, faisant de l’âge le seul obstacle entre les concurrents. Pour 2019, Londres est devenue une annonce majeure car ce serait le premier lieu en dehors de l’Amérique du Nord. Ces deux années d’attente ont permis par inadvertance à l’événement de devenir plus attendu et plus grand, ajoutant le plus grand nombre de jeux à ce jour et portant le nombre total de jours de l’événement à quatre qui rassemble la grande communauté Pokémon pour non seulement voir des compétitions, mais pour rencontrer d’autres membres.

Arrivée à la rue Victoria

Bien que l’objectif principal du Championnat du Monde Pokémon ait toujours été le jeu de cartes à collectionner et le jeu vidéo (dans ce cas, Sword and Shield), cette fois, la liste des jeux est passée à cinq. La bataille Pokémon Go qui a commencé comme un événement d’exposition en 2019 a enfin trouvé sa place à Londres. Pokémon Unite, le MOBA sorti il ​​y a tout juste un an, a fait sa première apparition. Cependant, tous n’étaient pas de nouveaux jeux, l’un d’entre eux a fait ses adieux, étant le dernier tournoi Pokkén depuis son arrivée en 2016.

Les tournois se sont déroulés tout au long des 4 jours de compétition, et bien qu’au début le rez-de-chaussée d’ExCeL London semblait très calme, le nombre de concurrents et de participants du monde entier a augmenté, cherchant à progresser dans les différentes catégories et jeux, jusqu’à ce que finalement remplissant la scène principale pour la grande finale, dans des confrontations très différentes entre eux.

Un espace pour les fans

En plus de profiter de l’environnement compétitif, les fans de l’événement ont pu vivre des expériences lors de leur passage à l’ExCeL London. Juste à l’extérieur du Convention Center se trouvait le petit espace Pokémon Worlds Square, qui, dans le pur style d’une petite foire, vous pouviez réaliser différentes activités telles que prendre des photos avec Pikachu et Évoli, déguster des plats à thème ou même vous peindre le visage avec un d’eux les symboles du jeu. D’autre part, les fans ont pu profiter avant sa première sur Netflix, de la projection de Pokémon : Les Chroniques d’Arceus, un épisode spécial de l’anime qui ramène Sacha et compagnie dans la région de Sinnoh. Pour rendre la projection encore plus spéciale, un défilé de Pikachus a pris les téléspectateurs par surprise.

Pokémon Center, le rêve de tous les fans

Comme on pouvait s’y attendre lors d’événements de fans, les souvenirs ne pouvaient manquer de faire leur apparition. Le Pokémon Center Pop-up qui faisait partie d’Excel London a été le plus grand d’un championnat du monde avec une impressionnante série de souvenirs de l’événement allant de t-shirts, vestes, aimants, figurines, animaux en peluche et chaussettes à thème à plus des classiques comme des animaux en peluche ou des t-shirts normaux, des objets de collection comme des planches de skateboard ou des répliques de Pokeballs avec des prix d’environ 100 £ et plus. Tout cela, le long d’un immense couloir thématique qui nous a emmenés dans le monde Pokémon comme si nous visitions différents quartiers de Londres, prêts à sortir le porte-monnaie.

Les Championnats du Monde Pokémon 2023 auront lieu au Japon

Tout ce qui a un début a une fin, mais heureusement les fans et compétiteurs de Pokémon savent où ils devront aller l’année prochaine (s’il n’y a plus de restriction sanitaire). Dans le cadre de la cérémonie de clôture et des annonces importantes de l’événement, les Championnats du Monde Pokémon 2023 se rendront pour la première fois au Japon, dans la ville de Yokohama.

On dit au revoir à Londres (et dans Pokémon, à Galar), en attendant ce que la prochaine génération nous réserve avec Pokémon Scarlet et Violet, avec un changement de mécanique, de metagame, et l’arrivée de nouveaux Pokémon.