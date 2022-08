La nouvelle extension Pokémon TCG, les mouvements écarlates et violets et le lieu Pokémon Worlds 2023 dévoilés

Le Championnat du Monde Pokémon 2022 est terminé. Après 4 jours de compétitions un nouveau groupe de champions s’est élevé pour devenir le meilleur. Outre les champions de Pokkén, Pokémon Unite, Pokémon Go, le jeu de cartes à collectionner Pokémon et Pokémon Sword and Shield, des annonces ont été faites concernant le jeu de cartes à collectionner et le prochain Scarlet and Purple.

Une nouvelle extension basée sur Scarlet et Purple pour le TCG

Basé sur le titre à venir, Pokémon Scarlet et Purple, le jeu de cartes à collectionner recevra une nouvelle extension en 2023 qui introduira le « nouveau standard » des cartes EX. Ces cartes, comme dans les versions précédentes, introduiront de nouvelles mécaniques. Koraidon ex, Miraidon ex, Mimikyu ex, Lucario ex et Magnezone ex font partie des matériaux révélés. Tout comme les cartes spéciales précédentes, lorsqu’un Pokémon est éliminé, ses cartes donneront deux prix au lieu d’un.

Un nouveau Pokémon et des mouvements compétitifs

Grâce à une nouvelle bande-annonce, de nouveaux mouvements et un nouveau Pokémon ont été présentés lors de la cérémonie de clôture. Cyclize, un nouveau Pokémon de type Dragon/Normal a été introduit. Parallèlement à cela, un nouvel ensemble de mouvements et d’objets a été présenté. Le premier était Shed Tail, où un Pokémon peut créer un substitut, qui peut ensuite échanger des places avec un autre Pokémon dans le groupe. Le deuxième mouvement était Tera Blast, qui permet de changer le type lorsque l’utilisateur utilise Tera Crystallization. En ce qui concerne les nouveaux objets, Mirror Herb a été introduit, qui copie les statistiques de l’adversaire et les augmente lorsqu’il est consommé. L’autre élément est Loaded Dice, ce qui rend les mouvements plus susceptibles de frapper plus de fois.

rendez-vous en 2023

Dans le cadre de l’annonce finale de Tsunekazu Ishihara, PDG et président de la Pokémon Company International, le prochain Championnat du Monde Pokémon 2023 se tiendra pour la première fois au Japon, dans la ville de Yokohama. Aucun autre détail sur les dates de la prochaine réunion Pokémon n’a été donné, mais nous donnerons sûrement des détails lorsqu’ils seront disponibles.