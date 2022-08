MultiVersus continue de battre des records et compte déjà plus de 20 millions de joueurs

MultiVersus est une clameur. Le free to play de Warner Bros Games poursuit son ascension vers les cieux du genre après avoir annoncé avoir franchi la barre des 20 millions de joueurs. Les records ont commencé à compter à partir du 26 juillet dernier, lorsque la bêta ouverte a commencé ; en moins d’un mois, les chiffres continuent d’augmenter.

Pour les désemparés qui ne savent pas de quoi il s’agit, MultiVersus est un jeu de combat qui suit la formule déjà connue de tous de Smash Bros avec une multitude de personnages sous licence de la société de production américaine. Batman, Superman, Harley Quinn, Shaggy, Bugs Bunny, Arya Stark et Steven Universe ne sont que quelques-uns de ceux présents dans le titre développé par Player First Games.

Le 15 août dernier, elle recevait le contenu de sa première saison, qui avait pour plat principal l’arrivée de la passe de combat et une multitude d’ajustements d’équilibrage. Tous peuvent être trouvés sur ce lien. De plus, Morty (de Rick et Morty) sera ajouté à la liste des personnages jouables à partir du 23 août. De nouveaux modes de jeu et d’autres éléments inédits continueront d’être distribués tout au long de celui-ci.

MultiVersus « c’est déjà l’histoire du genre »

L’impact de MultiVersus sur le genre est déjà connu de ceux qui dominent la scène. Comme l’a souligné Salvador Fernández dans sa dernière tribune d’opinion, des personnalités telles que Maximilian Dood ont déclaré qu' »il a marqué l’histoire » dès son premier mois sur le marché.

Le pic d’utilisateurs simultanés sur Steam renforce cette idée. Jusqu’à présent, Dragon Ball FighterZ détenait le record parmi les grands titres de combat avec 44 234 joueurs simultanés. MultiVersus a atteint 153 000. Presque rien. Sa stabilité en ligne, ses fonctionnalités de cross-play et sa qualité l’ont fait se démarquer partout où il a été publié.

Tu veux l’essayer? Vous pouvez le télécharger dès aujourd’hui sur toutes les plateformes où il est disponible : PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC.

Source : communiqué de presse (Warner Bros)