Tintin revient dans le jeu vidéo en 2023 des créateurs de Blacksad : Under the Skin

Tintin et Milou reviennent dans le jeu vidéo ! Microids confirme qu’il éditera le nouveau projet de licence Hergé, dont la sortie est prévue en 2023 prochain sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC et Nintendo Switch. Pendulo Studio, le studio espagnol responsable de l’adaptation de Blacksad, sera chargé de diriger le développement.

Premières données de Tintin Reporter : Les Cigares du Pharaon

L’aventure transférera l’une des histoires les plus appréciées du journaliste dans l’environnement interactif. Tintin: Les Cigares du Pharaon a emmené le duo de tête pour poursuivre un complot de trafic de drogue lors d’un voyage qui les mènera à travers l’Égypte, l’Inde et l’Arabie saoudite, entre autres destinations. Vous pouvez voir son premier teaser dans le tweet qui accompagne ces lignes.

« Cette aventure plongera les joueurs dans l’univers captivant de l’histoire en vous emmenant plus loin dans les pas de Tintin et Milou, et en vous permettant de vous transformer en véritable héros d’action », révèle l’éditeur dans un communiqué. « Conçu dans un superbe décor graphique et fidèle au dessin du père de Tintin, le jeu est une adaptation interactive de l’histoire imaginée par Hergé. »

Stéphane Longeard, PDG de Microids, a confirmé que la production avait commencé « il y a quelques années » et que le résultat « honorera le travail d’Hergé ». « Nous voulons offrir aux fans l’adaptation dont ils ont toujours rêvé », explique Longeard.

En revanche, Nick Rodwell, administrateur de Moulinsart, l’éditeur belge détenteur des droits d’Hergé, assure que le jeu sera « une expérience ludique, immersive et interactive » qui « contribue à poursuivre les aventures du plus célèbre reporter ». Les images partagées jusqu’à présent mettent en évidence les similitudes de l’environnement virtuel avec les bandes dessinées. En fait, le plan du rêve de Tintin est pratiquement retracé à l’original. Bientôt, nous montrerons à nouveau le postiche.

Source : Microïdes