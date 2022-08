Valorant dévoile avec Ashnikko le clip vidéo de sa chanson originale pour les Champions 2022

Valorant est aux portes de la célébration de l’événement officiel du Champions Tour 2022. Istanbul est la ville choisie pour le plus grand rendez-vous eSport du jeu de tir Riot Games, attendu entre le 31 août et le 18 septembre. Plus de deux semaines d’action nous attendent derrière l’écran ou en direct dans la capitale de la Turquie. Pour cette raison, la société a dévoilé le clip vidéo de la chanson originale créée pour l’événement : Fire Again.

L’américain Ashnikko a été l’artiste choisi pour préparer l’épopée de la rencontre. Le thème, que vous pouvez voir en haut de l’actualité, suit la ligne de mire vue dans les précédentes promotions de la marque. Tout est prêt pour que l’événement commence.

Oserez-vous chanter ? Fire Again paroles en entier

Est-ce que j’apprends ma leçon

Ne jamais fuir l’épave

Quand ça se rapproche trop ?

Un million de raisons de tourner,

Un million de façons de se brûler

Et toujours à l’intérieur je vais

Je suis à nouveau pris dans le feu

Je suis à nouveau pris dans le feu

Suivez-moi dans les profondeurs de l’enfer

Peut-être que nous sommes déjà dedans et trop proches pour le dire

Dans une autre vie, nous jouerons peut-être la sécurité

Mais pas ici, nous ne craignons personne, nous jouons avec le destin

Ne vous laissez pas berner ou tromper par mon visage d’ange

Je suis juste une tête brûlée à la recherche d’une raison de rompre

je suis le magicien de la mort

Je viendrai te rendre visite ensuite

Chuchote mon nom, sur une expiration ton dernier souffle

Je suis à nouveau pris dans le feu

Je suis à nouveau pris dans le feu

encore le feu

Je suis à nouveau pris dans le feu

Je suis à nouveau pris dans le feu

Suivez-moi dans les profondeurs de l’enfer

Peut-être que nous sommes déjà là et trop proches pour le dire

Dans une autre vie, nous jouerons peut-être la sécurité

Mais pas ici, nous ne craignons personne, nous jouons avec le destin

Ne vous laissez pas berner ou tromper par mon visage d’ange

Je suis juste une tête brûlée à la recherche d’une raison de rompre

je suis le magicien de la mort

Je viendrai te rendre visite ensuite

Chuchote mon nom, sur une expiration ton dernier souffle

Je suis à nouveau pris dans le feu

Je suis à nouveau pris dans le feu

encore le feu

encore le feu

je suis le magicien de la mort

Je viendrai te rendre visite ensuite

Source : Valorant