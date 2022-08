La teracristallisation de Pokémon Scarlet et Purple va ébranler les fondations de la compétition

Pokémon Scarlet et Purple lanceront un mécanisme de combat qui bouleversera la scène compétitive. La tera-cristallisation est un phénomène observé dans la région de Paldea qui changera les types de chaque Pokémon en fonction de leur teratype. Les surprises au combat sont garanties.

Comment fonctionne la teracristallisation en combat ?

La téra-cristallisation permet aux entraîneurs de changer le type de leur Pokémon en tout ce qui est attribué comme tératype. Par exemple, Pikachu est un Pokémon de type électrique qui, une fois teracristallisé, pourrait passer à un type volant, par exemple. Cette information n’est pas partagée avec l’adversaire jusqu’au moment où le changement est effectué, c’est donc un moyen de renverser le combat entre les tours.

Si le teratype correspond à son type d’origine, les mouvements qui lui sont liés multiplieront ses dégâts. En continuant avec l’exemple de Pikachu, s’il a un teratype électrique et utilise Lightning, les dégâts seront supérieurs à la base. Mais un effet défensif peut également se produire dans d’autres cas. C’est le cas de Coalossal, de type Rock/Fire. Si vous avez le teratype Eau, vous subirez moins de dégâts et augmenterez votre vitesse lorsque vous serez touché par des mouvements Eau.

Un Pokémon Teracrystal restera dans cet état jusqu’à la fin du combat et ne pourra être activé qu’une seule fois par duel. Choisissez bien lorsque vous essayez de modifier le registre. Parallèlement à cela, vous pouvez apprendre Teraexplosion, un TM de type Normal qui, lorsqu’il est utilisé, compare les valeurs d’Attaque et d’Attaque Spéciale du Pokémon utilisateur pour infliger des dégâts à celui qui a le plus des deux. De plus, il modifie son type pour correspondre au térapite du lanceur.

Explorez Paldea et obtenez les meilleures combinaisons

Le même Pokémon peut être trouvé dans la nature avec l’un des 18 teratypes disponibles ; certains seront plus difficiles que d’autres (sans entrer dans les possibilités qu’offrira l’élevage), donc l’exploration de la région est encouragée. Nous savons que l’exécution de ce mouvement nécessite un Teracrystal Orb, un objet qui doit être rechargé après la bataille dans les centres Pokémon ou en touchant les cristaux dispersés sur la carte.

N’oubliez pas que Pokémon Scarlet et Purple devraient être lancés le 18 novembre exclusivement sur Nintendo Switch. Cliquez sur ce lien pour connaître tous les détails du nouveau Pokémon, Cyclize.

Source : La société Pokémon