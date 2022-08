Convaincre 22 connexions Tinder d’acheter des automates Nier, puis de les fantômes

Ils disent qu’il y a des matchs Tinder qui changent votre vie, mais personne ne vous dit si c’est pour le meilleur, pour le pire ou pour qui sait quoi diable. Le fait est que j’espère que tout le monde le changera pour vous comme Jen, la fan de NieR : Automata qui est devenue virale sur les réseaux ces jours-ci pour avoir convaincu tous ses rendez-vous d’acheter le jeu de Yoko Taro… puis de les fantômes et de ne pas leur parler encore dans la vie.

Car oui, si quelqu’un te fait ça, tu bouffes l’incompréhension et le vide existentiel accablant qui te rappelle que toi aussi tu vas mourir seul, mais en même temps tu découvres NieR : Automates, la solution à toute rupture et pratiquement tout problème du premier monde (ici les raisons, pour les ignorants). Ce n’est peut-être pas la méthode la plus propre sur le plan moral, mais Platon a dit que le goût s’éduque, il n’a pas expliqué comment. Allez, Plato c’est comme ceux qui parlent de Tinder.

« J’avais l’habitude de me promener sur Tinder pour amener des gars à acheter NieR: Automata, puis de les ignorer. Non pas que j’aie promis de les baiser non plus. J’ai juste beaucoup parlé du jeu et je l’ai recommandé. Des ventes plus élevées signifient plus de jeux Taro. » C’est ainsi que Jen elle-même raconte l’histoire, une candidate évidente pour avoir le meilleur profil sur la plateforme de rencontres. Elle-même précise que dans sa biographie, elle a seulement dit que Nier était son jeu préféré et qu’elle cherchait quelqu’un avec qui elle pourrait vraiment en parler en profondeur. Nous le comprenons parfaitement. Nous recherchons la même chose, une meilleure moitié pour s’occuper de TMNT : Turtles in Time.

Jen a montré plusieurs preuves à Kotaku de ses conversations qu’elle préfère garder confidentielles, donc cela ne ressemble pas à un bluff ou à une blague. De plus, il a osé montrer au grand public l’autel qu’il a dans sa chambre, plein de marchandisage NieR: Automata. Elle explique que le jeu est tombé entre ses mains à un moment de sa vie où elle était carrément déprimée et même suicidaire en raison de l’intimidation et des abus familiaux. À ce moment-là, il s’est plongé dans le monde de Yoko Taro, d’où des phrases telles que « On ne vous donne pas d’avenir. C’est quelque chose que vous devez prendre pour vous-même. »

« Beaucoup de gens n’appréciaient pas le jeu autant que moi, ou pensaient qu’il n’était pas aussi bavard que je le voulais. C’était en fait fou de voir combien d’hommes l’achetaient. J’invitais parfois ouvertement mais je n’ai pas promis de sexe en retour. Pourtant, beaucoup s’y attendaient et j’ai souvent dû lire à quel point ils aimeraient me voir dans l’uniforme 2B. Fatiguée de la sexualisation constante, elle a cessé de chercher quelqu’un avec qui parler de NieR : Automata et est devenue à la place vendeuse pour Platinum Games… sans que Platinum Games le sache, bien sûr.

« J’ai arrêté parce que je commençais à me sentir indifférent aux attitudes très nuisibles. Des comportements dégoûtants. J’étais moi-même conscient que je pouvais blesser les sentiments de certains simplement en disparaissant quand je voyais qu’ils n’aimaient pas le jeu. » À ce jour, Jen continue d’aimer NieR Automata et maintient qu’elle maintient une communauté Discord avec des amis. « Ils aiment vraiment le jeu et ils ne le font pas seulement pour me baiser. »

Qui plus est, avant que sa carrière de veuve noire, ou androïde, ne la fasse connaître, Jen était déjà suivie par Yoko Taro. « J’ai fait un far art avec les deux têtes d’automates nues et Taro m’a suivi. Je pense que cela n’a fait que renforcer mon obsession, lmao. » Quoi qu’il en soit… ce que j’ai dit, il y a des matchs Tinder qui changent votre vie.