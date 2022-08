Auronplay Explique La Raison Pour Laquelle Il Quitterait Twitch

AuronPlay est l’un des streamers les plus populaires au monde depuis plusieurs années. Comme la plupart des icônes du monde, ses origines ont eu lieu sur YouTube, bien qu’elle soit actuellement dédiée au streaming sur Twitch, ce sur quoi la grande majorité des créateurs de contenu ont fini par parier. Envisagez-vous de revenir sur la plateforme qui vous a permis d’atteindre la célébrité ? C’est possible, mais il y a une exigence et ce n’est pas du mucus de dinde.

Dans une conversation avec DjMariio, après un commentaire lié à la récente signature de Casemiro par Manchester United, AuronPlay a reçu une question claire et concise : passeriez-vous à Mixer en échange du double de ce que vous gagnez actuellement ? La réponse a été énergique : « Eh bien, dites-leur non. » Pourtant, DjMariio a insisté pour changer de plateforme par une autre : « et si YouTube vous appelait » ?, et dans ce cas là les choses changent : « Voyons, eh bien, parlons… »

« Les Youtubeurs meurent, tous »

En plus d’être énergique quant à son éventuel retour sur la plateforme, le streamer populaire a réfléchi à la situation actuelle de YouTube et de ceux qui étaient autrefois ses plus grands créateurs de contenu. Plus que d’y voir quelque chose de triste ou de négatif, il considère qu’il ne s’agit que de l’évolution naturelle du médium : « les youtubeurs meurent, tous. Il en reste peu comme Dross ou Jordi Wild —bien qu’il ait évolué vers son podcast—, mais nous devons tous accepter que l’ère des youtubeurs en tant que telle est dans un moment de crise et d’évolution. Maintenant, les gens n’enregistrent plus de vidéos ; ruisseaux. Le monde tourne, évolue et les gens font des choses différentes, il ne faut pas le voir comme quelque chose de triste ».

De même, il n’exclut pas que tout change à l’avenir : « la vie passe par le temps, il se peut que dans quelques années il faille à nouveau enregistrer et mettre en ligne des vidéos sur YouTube. Si demain nous devons faire quelque chose comme ce que nous avons fait avant, ce sera fait. En attendant, profitons de cette saison. »

Source | AutonPlay sur Twitch