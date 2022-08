Thor : Love and Thunder a déjà une date de sortie sur Disney+

On sait déjà à partir de quel jour on pourra profiter de Thor : Love and Thunder sur Disney+. Le dernier film de Marvel Studios arrivera sur la plateforme de streaming le 8 septembre, deux mois seulement après sa sortie en salles.

Nous verrons s’il prend son envol d’ici là, car son 5,8 dans FilmAffinity le laisse plus proche des deux premiers (dont la qualité était toujours en cause) que de l’applaudi Thor Ragnarok. Sur Rotten Tomatoes, les choses sont encore pires car Love and Thunder est le film le moins bien noté du personnage. Mais pour les goûts, les couleurs, et chacun sait que les avis sont les mêmes qu’avec les ânes, que chacun a le sien.

Dans notre critique de Thor : Love and Thunder, la vérité est que nous avons constaté que le film « est divertissant et brille de sa propre lumière dans une phase quatre avec des lumières et des ombres ». Takia Waititi impose définitivement sa vision de Thor et, sauf si vous n’aime pas l’humour excessif du réalisateur néo-zélandais, le spectateur va s’amuser ».

Disney + avec des publicités est déjà une réalité

Dans un autre ordre d’idées, on a appris ces semaines que Disney+ aura des publicités à partir de 2023. Ce sera quatre minutes pour chaque heure de visionnage et ne pourra être évitée… oui, vous l’aurez deviné, qu’en payant un peu plus. A partir de l’année prochaine, le service sera divisé en deux modèles d’abonnement avec les caractéristiques suivantes :

Disney+ Basic pour 7,99€ par mois, soit un euro de moins qu’aujourd’hui, mais avec des pubs.

Disney+ Premium pour 10,99€ par mois, avec le même contenu que le précédent, mais sans publicité.

Vous pouvez vérifier tous les détails ici.