Nouveaux chapitres de manga et premières d’anime (22-28 août) : One Piece, Jujutsu Kaisen, My Hero Academia…

Une nouvelle semaine commence et comme d’habitude par ici, nous allons passer en revue toutes les nouveautés qui nous attendent ces prochains jours dans le monde du manga et de l’anime. Après le dernier, avec de fortes émotions dans Dragon Ball Super (regardez la nouvelle transformation de Freezer pour achever Goku), ainsi que dans One Piece (où la décision la plus controversée de toute la série a été prise), il est temps de tourner le page avec un bon nombre de premières, puisque des sagas telles que Black Clover, Jujutsu Kaisen ou My Hero Academia reprennent leurs histoires et clôturent le mois d’août en fanfare. Nous allons voir tous les chapitres et épisodes qui arrivent bientôt sur Manga Plus et Crunchyroll.

Black Clover chapitre 335

Chapitre 335 du manga Black Clover

Le chapitre sera publié le dimanche 28 août à 17h00 (heure locale française)

dandadan chapitre 70

Chapitre 70 du manga Dandadan

Le chapitre sera publié le lundi 22 août à 17h00 (heure locale française)

Jujutsu Kaisen chapitre 195

Chapitre 195 du manga Jujutsu Kaisen

Le chapitre sera publié le dimanche 28 août à 17h00 (heure locale française)

Chapitre 17

Chapitre 17 du manga Marriagetoxin

Le chapitre sera publié le mardi 23 août à 17h00 (heure locale française)

My Hero Academia chapitre 364

Chapitre 364 du manga My Hero Academia

Le chapitre sera publié le dimanche 28 août à 17h00 (heure locale française)

One Piece chapitre 1058

Chapitre 1058 du manga One Piece

Le chapitre sera publié le dimanche 28 août à 17h00 (heure locale française)

aoashi épisode 20

Boruto : Naruto Next Generations épisode 264

Boruto Épisode 264

Le chapitre sera publié le dimanche 28 août à 11h00 (heure locale française)

Kingdom #4 épisode 21

One Piece épisode 1031