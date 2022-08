Sony se prononce sur l’arrivée de Death Stranding sur PC Game Pass

La première de Death Stranding, l’aventure de science-fiction de Hideo Kojima, dans le catalogue Xbox Game Pass pour PC a été l’une des actualités les plus discutées ces derniers jours. Ce n’est pas quelque chose de surprenant, car il s’agit d’un titre exclusif sur les consoles PlayStation qui, bien qu’il soit disponible sur PC via Steam, pour de nombreux utilisateurs, il est inhabituel de le voir sur le service Microsoft. Et en cas de doute, Sony en a parlé par l’intermédiaire d’un porte-parole de l’entreprise dans le média Push Square.

Sony prend ses distances avec le sujet

Aussi clair et concis que cela puisse paraître. La société japonaise a commenté au média en question que « les problèmes liés au lancement de Death Stranding sur PC sont traités par 505 Games et Kojima Productions ; Sony Interactive Entertainment n’est pas impliqué là-dedans. » Preuve que l’éditeur et le studio lui-même ont toute liberté pour gérer la version PC, tandis que Sony contrôle la version console.

Death Stranding a fait ses débuts exclusivement pour PS4, et est ensuite venu sur PC et PS5 également dans sa version Director’s Cut, qui apporte de nouveaux contenus et des fonctions spéciales pour tirer parti de DualSense (vibration haptique, déclencheurs adaptatifs). Il est désormais également disponible dans le catalogue PC Game Pass.

Avec Norman Reedus dans le skin de Sam Porter Bridges et un large casting d’acteurs et d’actrices réels (Mads Mikkelsen, Troy Baker, Tommie Earl Jenkins, Margaret Qualley, Lea Seydoux…) dans le skin de différents personnages, le travail d’Hideo Kojima explore une version des États-Unis dévastée par un terrible phénomène qui maintient la société affligée. Une aventure de science-fiction qui se déroule dans un immense monde ouvert, dans lequel nous devons parcourir de longues distances en tant que messager et faire face à toutes sortes de dangers.

Source | Divertissement interactif Sony ; via Push Square