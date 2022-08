Hakai, le meilleur jeu Dragon Ball (sans l’être) auquel vous allez jouer aujourd’hui

Lorsqu’il s’agit d’apporter Dragon Ball au jeu vidéo, il existe une infinité d’approches : il y a eu des jeux de rôle, des jeux d’aventure, des jeux de stratégie, des jeux de plateforme et d’innombrables jeux de combat, chacun avec des approches différentes. Certains ont cherché à créer des styles de combat One Vs One familiers, avec des combats rapprochés mais dans le style de la saga et des personnages; D’autres ont choisi d’essayer de reproduire le dynamisme de la série d’Akira Toriyama, avec de grandes scènes où s’affichent des chorégraphies aériennes et l’échange de plans énergétiques.

Hakai opte clairement pour le second groupe et le fait également avec un aplomb et un savoir-faire vraiment remarquable pour une production aussi modeste. S’il est vrai que l’auteur, FreezyDev, n’a pas voulu se faire prendre les doigts en utilisant la licence Toei, l’inspiration dans Dragonball est non seulement claire, mais aussi largement reconnue et médiatisée. Desarrollado para la consola virtual Pico-8 y sus limitaciones técnicas, el creador ha logrado crear un título de combate de gran energía, usando con elegancia un zoom que permite crear la ilusión de luchadores que se acercan y se alejan a grandes velocidades ya mucha distancia entre eux.

Un jeu modeste mais spectaculaire inspiré de Dragon Ball

Le plus grand succès est la force et la vitesse que les impacts transmettent. Les coups réussis déplacent l’adversaire avec beaucoup de force et d’inertie, le laissant les yeux bandés pendant un certain temps. Si nous le faisons rebondir sur le sol ou les murs, nous obtiendrons des séquences combo spectaculaires qui nous rappelleront des moments mémorables des combats de Goku et de sa compagnie. Il a quatre personnages, et avec chacun d’eux, nous pouvons choisir un certain type d’attaque énergétique de base et une attaque spéciale, parmi quatre possibles : un Kame Hame Ha, une Explosion Finale, un Kaio-Ken et un bombardement Ki.

Les commandes sont basiques, ne nécessitant que deux boutons, mais il existe une gamme suffisante d’actions que nous pouvons effectuer, des mouvements évasifs aux blocages, en plus de charger le ki. L’IA n’offre pas beaucoup de résistance une fois qu’on a trouvé quelques astuces, mais on a l’intuition que c’est en combat local avec un autre joueur humain qu’Hakai peut être rendu particulièrement amusant compte tenu de son approche ou de ses possibilités. Mais que ce soit contre l’IA ou contre un adversaire humain, c’est un vrai bonheur à regarder, au point où cela pourrait donner quelques leçons aux jeux commerciaux.

Hakai peut être joué gratuitement via des navigateurs, avec un contrôleur ou un clavier, grâce à l’extension Pico-8, une console virtuelle conçue pour être une plate-forme ouverte avec des spécifications techniques définies accessibles à toutes sortes de développeurs. Il peut également être acheté en téléchargement pour un prix minimum de 3 $ sur la page Itch.io du développeur.