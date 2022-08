Dragon Ball Super : voici Black Freezer, une transformation conçue pour achever Goku

Le grand twist final de Dragon Ball Super a été l’arrivée de Black Freezer, la dernière transformation de l’Empereur qui lui a permis d’achever rapidement Gas et Elec, les méchants de l’arc Granola. L’ennemi numéro 1 des saiyans est apparu dans la dernière ligne droite de l’épisode 87 du manga Dragon Ball Super pour clôturer cette histoire et surprendre Goku, Vegeta et tous les lecteurs avec une puissance énorme, capable de vaincre l’ennemi d’un seul coup. Méga Instinct des Saiyans. Comment a-t-il obtenu autant de pouvoir ? Nous allons raconter pourquoi Freezer a autant de pouvoir d’après ce que l’on sait dans le manga Dragon Ball.

De Golden Freezer à Black : s’entraîner pour surpasser Goku

À l’époque de Namek, Freezer nous a montré trois transformations jusqu’à ce qu’il atteigne sa forme finale, avec laquelle Goku s’est battu longuement et durement et qu’il a finalement vaincu en se transformant en Super Saiyan pour la première fois. Après cela, Metal Freezer est venu sur terre et a été brisé par l’épée de Trunks. Ce n’est que dans le film Return of F qu’il est revenu à la vie et s’est préparé à combattre ses adversaires. Mais il a fait quelque chose qu’il n’avait jamais fait : s’entraîner.

Freezer lui-même explique dans le film qu’il s’est entraîné pendant quatre mois, ce qui lui a permis d’atteindre le pouvoir de Golden Freezer. En esa película sabemos que no es suficiente para ganar a Goku ni a Vegeta en sus formas Super Saiyan Blue, y que solo el despiste del primero casi acaba con tragedia (Whis rebobinará en el tiempo para que Goku lo destroce antes de que éste haga explotar la terre). Mais le détail est là : Freezer a tellement de puissance qu’il n’a jamais eu besoin de s’entraîner, et quand il l’a fait pendant quatre mois, il a fait un saut de puissance significatif.

Les théories et les fans les plus fidèles se sont vite demandé jusqu’où pourrait aller le potentiel de Freezer s’il s’entraînait sérieusement pendant un certain temps. Et dans le dernier chapitre, nous avons la réponse. L’empereur est maintenant plus fort que les saiyans car il a entraîné l’équivalent de 10 ans.

Quand il bat Gas.

Un univers alternatif et une chambre de l’âme et du temps

Freezer explique dans le chapitre qu’il a été dans un monde d’une autre dimension (il faudra lire une bonne traduction pour savoir s’il s’agit d’un autre univers ou d’une dimension différente, puisque la traduction espagnole de Manga Plus le lui apporte.. .) conquérir une planète dans laquelle se trouvait une chambre temporelle hyperbolique, ou quelque chose de similaire à ce que nous connaissions sur Terre dans le palais de Dieu.

Par conséquent, il est là depuis 10 jours, ce qui équivaut à 10 ans d’entraînement, soit 25 fois plus d’entraînement que ce qu’il faisait pour obtenir Golden Freezer. Le motif? Il le dit : « J’avais besoin de devenir plus fort, je ne pouvais pas me permettre de continuer à perdre contre les Saiyans. » Et oui, d’un seul coup il est confirmé qu’il est plus puissant que Goku et Vegeta.

Par conséquent, Black Freezer devient non seulement le plus puissant, mais s’impose également comme le grand méchant de Dragon Ball. Après avoir été le plus sanglant de tous les Z et le plus diabolique, dans Super il a tenté de détruire la terre dans ‘Le Returnal de F’, il était chargé d’envoyer Broly pour achever les Saiyans et maintenant il a des plans que nous n’avons pas connaître.