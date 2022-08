On connaît déjà tous les gagnants du Championnat du Monde Pokémon 2022

Une année de plus, le Championnat du Monde Pokémon 2022 nous a laissé un nouveau groupe de champions dans les différents volets de la saga : Pokémon Sword and Shield, Pokken Tournament DX, Pokémon GO, Pokémon UNITE et Pokémon JCC (Trading Card Game Online). Il y a eu plusieurs jours à Londres, au cours desquels nous avons assisté à des duels intenses entre les adversaires. Vous trouverez ci-dessous la liste complète des gagnants dans chaque catégorie.

Vainqueurs des Championnats du Monde Pokémon 2022

Champion du Monde Pokémon Épée et Bouclier : Eduardo Cunha (Portugal)

Champion du Monde du JCC Pokémon | Pokémon TCG Online : Ondrej Skubal (République tchèque)

Champion du monde Pokken Tournament DX : Davon ‘Shadowcat’ Amos-Hall

Champion du Monde Pokémon GO : DacingRob (Allemagne)

Équipe Championne du Monde Pokémon UNITE : Blvkhvnd (États-Unis)

Quant à la finale de Pokémon Sword and Shield, le joueur espagnol Guillermo Castilla, connu sous le nom de KastyTP et membre de Getafe eSports, a obtenu une honorable deuxième place, après avoir été battu par le Portugais Eduardo Cunha.

Pokémon Scarlet et Purple rejoignent la fête

Lors de la cérémonie de clôture des Championnats du Monde Pokémon, l’organisation avait préparé une surprise pour tout le monde : des nouvelles de Pokémon Scarlet et Purple. Plus précisément, une nouvelle bande-annonce mettant en vedette Cyclizar, un nouveau Pokémon de type Dragon et Normal. De nouveaux objets ont également été révélés, et nous avons vu une démo de teracristallisation, avec un Tyranocif capable de prendre en charge le typage fantôme.

Pokémon Scarlet et Purple seront mis en vente le 18 novembre exclusivement sur Nintendo Switch. La neuvième génération de la saga sous la forme d’un nouvel opus principal dans une double édition, qui, bien sûr, fait partie des sorties les plus attendues de l’année. A cette occasion, la région de Paldea s’appuie sur de France ; Dans cet article, nous passons en revue les clés de tout ce qui nous attend dans ce qui promet d’être un voyage inoubliable vers la victoire.

Parmi les principales nouveautés, cette nouvelle aventure se distingue par la teracristallisation, une nouvelle méthode de transformation des Pokémon. Un peu moins de trois mois nous séparent de sa première, nous connaissons déjà les Pokémon exclusifs de chaque édition. Avez-vous réfléchi à celui que vous allez choisir ?

Source | Championnats du Monde Pokémon 2022