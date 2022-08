Gamescom 2022 : calendrier complet des événements, conférences, dates et horaires

Une semaine très excitante commence pour les fans de jeux vidéo. 5 jours au cours desquels nous verrons des annonces, des surprises et des nouveautés en tout genre lors de la Gamescom 2022, dont la cérémonie d’ouverture, l’Opening Night Live réalisé par Geoff Keighley, débutera demain. Pour ne rien manquer, voici tout ce qu’il faut savoir : événements, conférences, dates, horaires…

mardi 23 août

Avant le plat principal de la journée, les fans de Destiny 2 ont rendez-vous à 18h00 (heure de la France) avec le Destiny 2 Showcase. Un espace entièrement dédié au titre Bungie, dans lequel ses projets futurs seront dévoilés.

L’Opening Night Live est la cérémonie d’ouverture, elle durera 2 heures et nous verrons plus de 30 matchs entre des annonces inédites et du matériel d’autres déjà confirmés. Ce sera à 20h00 (heure de la France) et le présentateur populaire Geoff Keighley dirigera l’événement. Comme vous vous en doutez, chez Netcost nous serons au pied du canyon pour vous raconter tout ce qui se passe. Nous verrons, entre autres, Lies Of P, un jeu soulslike dans le monde de Pinocchio.

mercredi 24 août

C’est le jour du Future Games Show, un événement qui débutera également à 20h00 (heure de la France). Jusqu’à 50 jeux devraient être présents avec des bandes-annonces, des discussions avec les développeurs et bien plus encore. C’est une nouvelle édition de la conférence que nous avons vue en juin dernier, dans laquelle nous avons vu des annonces telles qu’un nouveau jeu d’horreur espagnol.

jeudi 25 août

À partir de 14h00 (heure de la France), le tour sera pour Microsoft et Xbox. Ce ne sera pas une conférence normale, mais un espace qui durera plusieurs heures et dans lequel nous verrons des discussions avec des développeurs, du matériel de jeux déjà annoncés et, espérons-le, de nouvelles annonces et surprises.

Vendredi 26 août

Le dernier jour de la semaine nous laissera un espace dédié exclusivement aux indies : c’est le nom de l’Awesome Indies Showcase et il aura lieu à 20h30 (heure de la France). Bien qu’il n’y ait pas de détails sur les titres confirmés, nous pouvons compter sur plus de 40 bandes-annonces et du matériel inédit de dizaines de jeux.

Source | Gamescom 2022