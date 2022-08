Oliver Frey, pionnier de l’illustration de jeux vidéo, est décédé

Le monde du jeu vidéo est à nouveau en deuil avec le décès d’Oliver Frey le 21 août 2022, une nouvelle doublement triste pour les dizaines de milliers de fans qui ont grandi aux côtés des magazines britanniques Crash et Zzap, dans lesquels on a pu voir l’artiste saisissant. illustrations comme crochet pour acheter les publications emblématiques. Son mari, partenaire et partenaire de toujours, Roger Kean, a annoncé ce matin que Frey nous avait quittés tôt, déclenchant des condoléances sans fin parmi les professionnels et les fans qui n’ont pas hésité à apporter leurs souvenirs et leur amour à une couverture qui, à de nombreuses reprises, ils étaient la meilleure invitation pour acheter certains jeux.

Frey, né à Zurich en 1948, a vécu à mi-chemin entre la Suisse et l’Angleterre et après avoir terminé ses études de base et après un passage dans l’armée suisse, il décide d’intégrer un cursus de deux ans à la London Film School, tout en mettant à profit ses compétences de dessinateur pour commencer à se faire un nom et à payer ses factures. Sous le pseudonyme « Zack », elle débutera une production prolifique dans différentes publications érotiques gays dans les années 70, ayant même sa propre publication avec son petit ami : HIM Magazine. Une descente de police au début des années 1980 pour supprimer des publications pornographiques a failli le faire atterrir en prison et a contraint le couple à un endroit plus discret, Ludlow, où le frère de Roger Kean, Franco, avait lancé une entreprise « exotique »: la vente de jeux vidéo Spectrum par correspondance.

un autre artiste

Les trois ont fondé un catalogue de vente par correspondance appelé Crash Micro Games Action, qui allait rapidement faire sensation en raison de son impact visuel par rapport à d’autres catalogues moins élaborés. Les illustrations de Frey ont rempli l’imagination des clients bien plus que les listes sèches de noms et les captures d’écran mal dessinées des jeux ZX Spectrum. Sa croissance rapide les a convaincus que le jeu vidéo offrait de belles opportunités éditoriales à explorer, car les magazines sur ce sujet étaient encore peu nombreux et un peu arides, manquant d’impact et de présence graphique. Utilisant leurs contacts dans le monde de l’édition, ils créent l’empreinte Newsfield et lancent CRASH, un magazine de critiques de jeux vidéo produit par une équipe de jeunes étudiants de l’école locale.

La publication a été un tel succès qu’en 1986, elle vendait plus de 100 000 numéros par mois, ce qui en faisait la principale publication informatique du Kingdom-Uni. Une partie du mérite était le travail de Frey en tant que directeur artistique, quelque chose qui allait au-delà de la couverture et impliquait une grande variété d’illustrations tout au long de la publication, y compris des détails tels que les portraits dessinés des éditeurs et d’autres ressources visuelles. Le succès fut tel qu’ils décidèrent de créer une seconde publication sœur : ZZap, dédiée au Commodore 64 et plus tard à l’Amiga.

Son travail d’illustrateur professionnel est rapidement devenu notable. Il connaissait parfaitement les codes de ce que recherchait un public masculin et adolescent, mais en même temps il n’hésitait pas à laisser sa marque et son style. Ses personnages masculins sortaient des canons de l’époque des masses musculaires incontrôlées, ses figures féminines étaient suggestives et attirantes, mais plus équilibrées dans les proportions. Certaines reprises dénotaient également un esprit espiègle de rupture des stéréotypes. Sa couverture du numéro 18 consacrée à l’aventure Dun Darach en est un bon exemple : il n’était pas habituel à l’époque de voir une sorcière avec une grande épée sur la couverture, tenant un homme enchaîné au visage vaincu. Cela et d’autres couvertures lui ont coûté quelques polémiques, qui ont même laissé certains numéros sur les « étagères hautes » des magazines pour adultes – ce qui n’est pas que c’était mauvais pour la répercussion du magazine, nous avons toujours aimé l’interdit, et plus à certains âges .

Influence au-delà de l’Angleterre

ZZap et Crash ont été un grand succès et restent encore aujourd’hui des magazines influents dont la façon de faire a traversé les frontières du Kingdom-Uni – par exemple, dans notre propre pays avec Micro Manía, qui tirerait un autre grand illustrateur comme Azpiri pour réaliser ce visuel impact nécessaire pour se démarquer dans les kiosques. Après sa disparition, Oliver Frey est resté une figure emblématique qui a mis son talent au service de différents projets et reprises. Telle était son empreinte que ces dernières années, ses dessins et ses couvertures pouvaient encore être vus dans des magazines tels que le britannique (avec une édition espagnole) Retro Gamer.

Frey nous laisse 74 ans et une vie liée aux jeux vidéo, une industrie dont, sans être un fan direct, il a toujours admiré et est resté proche, comme il l’a fait avec ses fans, qui ont continué à considérer son travail comme une partie importante . de leur vie.