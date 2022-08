Voici Lies Of P, le jeu inspiré de Dark Souls et Bloodborne qui se déroule dans l’univers de Pinocchio

Une âme avec Pinocchio comme protagoniste dans une ville cauchemardesque du 19ème siècle ? Neowiz Games sait capter l’attention des gamers. Le jeu, annoncé il y a longtemps et dont nous avons à peine connu de nouveaux détails ces derniers mois, sera présent mardi prochain à la Gamescom 2022. Si vous êtes passionné par les œuvres de From Software et le thème de l’horreur, vous ne devriez pas perdre de vue des mensonges prometteurs de P.

Non, ce n’est pas Yharnam, mais une ville cauchemardesque située au 19ème siècle

Dark Souls, Bloodborne et Pinocchio

Peu de combinaisons plus frappantes nous viennent à l’esprit. Lies Of P est un soulslike à part entière ; un RPG d’action dans lequel nous devons explorer des niveaux complexes, améliorer le protagoniste, trouver des secrets et affronter des ennemis très coriaces. Le jeu se déroule à la fin du XIXe siècle, dans une ville cauchemardesque où Pinocchio, comment pourrait-il en être autrement, aspire à devenir humain. Nous aurons la création et l’amélioration d’armes et d’équipements, des fins multiples et un système original de « vérités et mensonges », qui influenceront le développement des missions en fonction de nos décisions.

Gamescom 2022 Opening Night Live : date et heure de l’événement

Ce sera mardi prochain, le 24 août, lorsque nous aurons l’occasion, à partir de 20h00 (heure de la France), de profiter de la cérémonie d’ouverture de la Gamescom 2022, présentée par Geoff Keighley. Ci-dessous, nous vous proposons le calendrier complet pour de France, l’Amérique latine et les États-Unis.

France () : à 20h00

Lies Of P n’a toujours pas de date de sortie, même si sa présence est confirmée lors de l’Opening Night Live de la Gamescom 2022.

Source | Lies Of P sur Steam