Arkane assure que Redfall est le jeu « le plus ambitieux » de son histoire et confirme qu’on peut jouer seul

L’action et l’aventure furtive avec les vampires et le composant multijoueur d’Arkane arriveront en 2023, et s’il y a quelque chose qui est clair dans les bureaux du studio, c’est que c’est « le projet le plus ambitieux » qu’ils aient jamais développé. C’est à quel point le réalisateur Harvey Smith a été énergique lors de son discours à la QuakeCon 2022.

De plus, il a voulu mettre en lumière l’une des grandes questions que se posent les joueurs : peut-on y jouer seul ? La réponse est oui. « Est-ce que ça marche que vous jouiez en solo ou que vous coopériez avec d’autres joueurs ? » C’est l’une des principales questions soulevées dans l’étude. Cela, et l’objectif de « prendre tout ce qu’Arkane fait bien et de l’étendre un peu plus loin »

Arkane, une étude identitaire

Au-delà d’Arx Fatalis ou de Dark Messiah of Might and Magic, s’il existe une licence par laquelle tout le monde connaît Arkane Studios, ce n’est autre que Dishonored, un jeu très apprécié de la génération PS3 et Xbox 360, qui a ensuite reçu diverses extensions, un suite (Dishonored 2) et une aventure dérivée indépendante (Death of the Outsider).

Le saut d’Arkane dans la science-fiction nous a emmenés à Talos I, la station spatiale qui sert de décor à Prey, l’un des jeux les plus appréciés du studio. Une aventure profonde pleine de secrets, avec une histoire empreinte de mystère et qui offre à tout moment au joueur mille et une façons de résoudre chaque situation.

Son dernier pari, Deathloop, nous a conquis grâce à sa combinaison de voyage dans le temps, de mécaniques furtives, d’action débridée et d’une direction artistique indéniable. Le jeu a fait ses débuts exclusivement pour PS5, plus tard il est venu sur PC et à la fin de son exclusivité d’un an avec Sony, l’annonce d’une version pour Xbox Series X|S est attendue.

Prochain arrêt : Redfall, confirmé pour PC et Xbox Series X|S. Pour le moment, nous n’avons pas de date de sortie exacte, même si nous savons qu’après le dernier délai, le jeu arrivera en 2023 et sera disponible dans le catalogue Xbox Game Pass.

