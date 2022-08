BioShock fête ses 15 ans, pourquoi ne pas fêter cela en revenant à Rapture une fois de plus ?

Les anniversaires d’un produit de divertissement amènent toujours de nombreuses personnes à regarder en arrière et à profiter de souvenirs qu’elles n’oublieront presque jamais. Cette nostalgie qui nous envahit tous à certaines occasions lorsque nous nous remémorons des moments vécus dans un film, un livre ou un jeu vidéo. Et aujourd’hui est une date très spéciale, puisque BioShock vient de tourner rien de plus et rien de moins que 15 ans.

C’était le 21 août 2007 quand Irrational Games, avec Ken Levine à la barre, nous a immergés — jeu de mots — dans une ville créée par quelqu’un qui a décidé de choisir l’impossible ; a décidé de choisir Rapture. Ce jour-là, nous avons reçu sur PC et Xbox 360 un hybride entre FPS et aventure qui est automatiquement devenu l’un des titres les plus acclamés de la génération. Aujourd’hui est le moment idéal pour se rappeler pourquoi c’était si spécial.

Rapture, une ville au fond de la mer

Plus précisément, dans les profondeurs de l’océan Atlantique. BioShock doit une grande partie de son succès à un décor qui nous a tous laissé sans voix. Tout au long de ces 15 années, nous avons vu comment il est répété encore et encore que « BioShock est Rapture, et Rapture est BioShock ». La ville dystopique, créée par Andrew Ryan avec l’intention de vivre en dehors de tout contrôle politique, social et religieux, est un cadre complexe, plein de détails et plus que suffisant pour que le joueur ressente le coup de foudre.

Le 96 obtenu dans Metacritic après près d’une centaine de critiques n’est pas seulement dû à Rapture, mais aussi à d’autres éléments tels que son histoire intéressante, racontée par les protagonistes et développée à travers des enregistrements répartis dans les niveaux, les mécanismes d’exploration et l’engagement dans un combat. système qui combine armes à feu, corps à corps et pouvoirs magiques développés grâce aux plasmides.

La relation entre le protagoniste, les Petites Sœurs et les Grands Papas, le développement du scénario à travers des personnages comme Atlas, Source, Ryan, Tenenbaum, le besoin que nous ressentons nous-mêmes de reconstituer les pièces du puzzle et de découvrir qui nous sommes et ce que nous faisons dans Rapture, la bande originale de Garry Schyman… Il y a plusieurs raisons pour lesquelles BioShock est l’un des jeux les plus appréciés du 21e siècle.

Columbia, la ville dans les nuages ​​de BioShock Infinite

Où jouer à BioShock en 2022 ?

En plus de l’avoir sous la main sur ses plates-formes d’origine (PC, Xbox 360 et PS3), nous pouvons actuellement en profiter sur de nombreux systèmes, grâce au lancement de BioShock : The Collection, la compilation qui apporte à la fois le jeu original et BioShock 2, BioShick Infinite et tous les DLC. Disponible sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et Nintendo Switch. Parce que peu importe le nombre d’années qui passent, nous revenons toujours à Rapture.

Qu’en est-il de BioShock 4 ?

Le nom est provisoire, car pour le moment on ne sait pas comment s’appellera le nouvel opus de la saga. En fait, on ne sait absolument rien sur le titre : ni où il se déroulera, ni quand il sera mis en vente, ni comment il sera. La seule chose qui est officielle, c’est que le projet est développé avec Unreal Engine 5. Cela, et qu’une offre d’emploi de ses créateurs, Cloud Chamber, faisait référence à « une histoire impressionnante » et à « un jeu en monde ouvert ». Retournerons-nous au fond de la mer ? Au ciel? Souterrain? Espacer? Nous sommes sûrs que c’est la question que se posent tous ceux qui l’attendent.