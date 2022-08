Destiny 2 recevra des skins Fortnite; Tous les détails

Les collaborations sont une constante dans Fortnite, même si cette fois le jeu vidéo Epic Games ne recevra pas de nouveau contenu. Au lieu de cela, nous envisageons une collaboration qui aura lieu dans Destiny 2 ; Les skins Fortnite Battle Royale arrivent dans le jeu Bungie. Ci-dessous nous vous donnons tous les détails :

Destiny 2 : les skins Fortnite arriveront dans le jeu

Vers 00h00 CEST le 21 août 2022, sur le NiteStats Discord, axé sur toutes sortes d’informations et de fuites Fortnite, l’image d’apparence officielle suivante a été partagée suggérant que trois skins Fortnite arrivent sur Destiny 2.

Image des skins Fortnite qui arriveront à Destiny 2

Cette information a également été reprise par Destiny 2 dataminer et leaker GinsorKR. Les skins Fortnite qui arriveront sur Destiny 2 à une date encore à déterminer sont basés sur Black Knight, Drift et Omega. Nous ne savons rien d’autre sur cette collaboration, même s’il ne semble pas très exagéré de penser que dans Fortnite, nous aurons également de le skin ou d’autres articles skins de Destiny 2.

On aurait reçu des indices sur cette collaboration d’un tweet de Donald Mustard en 2021. Mustard, directeur créatif d’Epic Games et l’un des chefs visibles de Fortnite, est très porté à faire ce genre de choses.

Fortnite : le paradis des collaborations

Fortnite est un jeu vidéo immensément populaire, entre autres grâce aux collaborations en tout genre dont il bénéficie. Le plus récent, et l’un des plus attendus, a été celui de Dragon Ball. Les skins Goku, Vegeta, Beerus et Bulma sont arrivés au Battle Royale d’Epic Games, et ça ne s’arrête pas là… on peut aussi utiliser le Kintoun Flying Cloud et lancer des Kamehamehas !

Cette collaboration à durée limitée a partiellement revigoré la saison 3 de Fortnite ; le consensus des joueurs jusqu’à présent était que « la saison était très ennuyeuse ».

