Days Gone ne continuera pas en tant que jeu vidéo, mais son adaptation au cinéma est en bonne voie

Le cas de Days Gone est un peu triste. On suppose que le jeu Bend Studio n’a pas répondu aux attentes de Sony (environ 9, neuf, millions d’unités), le développement d’une deuxième partie a donc été exclu. Le fait est que le passage du temps a donné la parole à un nombre bruyant de fans. Il est clair que cette histoire post-apocalyptique à l’arrière d’une moto en a marqué beaucoup (à Meri, nous avons le grincheux de Relaño comme fan numéro un), et cela a finalement abouti à un jeu dont on se souvient avec beaucoup d’affection.

De l’ostracisme au grand écran

La surprise vient quand Sony relève le gant, mais pour nous apporter un film. Sony Playstation Production, la division chargée de transformer les bijoux interactifs Playstation en cinéma numérique, nous a déjà apporté Uncharted tandis que d’autres projets comme Ghost of Tsushima se poursuivent. Avec Days Gone, il semble qu’ils aient les choses claires. Comme ils l’ont fait exclusivement dans Deadline, le script :

Ce sera une ballade d’amour pour les films de motos ; (…) est le seul moyen de transport pour Deacon, son cheval dans ce western moderne en herbe.

Et ce script est géré par Sheldon Turner, qui a apporté de la fraîcheur avec X-Men : First Class (2011). Pour le rôle principal important de Deacon, ils sont en pourparlers avec Sam Heughan, que nous avons vu comme Jamie Fraser dans Outlander. Ils produisent via Vendetta Productions, Jennifer Klein et Turner.

Avec les zombies de The Last of Us conditionnés sous la forme d’une future série, cela peut être un plaisir de voir les hordes de Days Gone sur grand écran, rappelez-vous, très dans la veine de World War Z. Qui sait, peut-être il dépasse les attentes cette fois et cela découle de la deuxième partie tant attendue par beaucoup du jeu original. Ce serait tout un acte de justice poétique. Et vous, positionnez-vous parmi ceux qui ont apprécié Days Gone ?

