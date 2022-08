Dragon Ball Super : ni Goku ni Vegeta, c’est le guerrier le plus fort de l’univers (et vous le connaissez)

Dragon Ball Super a publié vendredi le dernier chapitre de la saga Granola, dans lequel un guerrier voulait se venger des Saiyans et Freezer pour ce qui s’était passé il y a 40 ans sur sa planète. L’intrigue, pleine de combats et de surtensions constantes, était entrée dans une certaine boucle monotone malgré quelques coups intéressants, comme l’apparition de Bardock ou la maîtrise des nouveaux pouvoirs de Goku et Vegeta. Dans le chapitre précédent, Granola en avait fini avec Gas, le grand ennemi de cette saga, mais la conclusion manquait. Nous savons déjà qui est le plus fort de l’univers, même si ce qui est à venir semble très intéressant. À partir d’ici, gâchez le chapitre 87. Vous avez été prévenu.

Pas Goku, pas Vegeta, pas Granola, pas Gas. Le plus fort…

Le chapitre commence avec les héros célébrant la victoire contre Gas, qui a fini par mourir au sol après l’attaque de Granola. Quand Elec décide de s’enfuir comme un lâche, la foudre frappe le vieux Namekian, le laissant grièvement blessé. Le gaz, en décomposition et plus usé que jamais, est toujours vivant et commence à broyer Goku et Vegeta. Le pacte qu’Elec a conclu avec les boules de dragon a donné à Gas le pouvoir d’être le plus fort en échange du raccourcissement de sa durée de vie. Ce petit frère ne savait pas. Mais vous n’aurez pas le temps de pleurer.

Juste au moment où il se demande ce qui lui arrive, pourquoi il est dans cet état squelettique… Freezer apparaît. Elec l’avait appelé parce qu’il voulait le tuer avec le pouvoir de Gas, mais tout a changé. L’empereur brise Gas d’un seul coup à travers lui, puis met fin à la vie d’Elec. Sa force est énorme. Comment est-ce possible ?

Il s’avère que Freezer s’est entraîné dans une autre dimension dans une salle de l’âme et le temps l’équivalent de 10 ans pour venir à bout des saiyans. Et cela montre sa nouvelle transformation : Black Freezer. Avec cette nouvelle forme, il attaque et tue Goku et Vegeta en quelques coups. Le plus fort de l’univers maintenant, c’est lui.

Freezer tue Gas en un seul coup.

Mais Freezer dit qu’il ne va pas continuer à les combattre car il a d’autres choses plus importantes à faire. Qui sera? Juste après, Whis apparaît, les guérit tous et demande à Goku et Vegeta de l’accompagner. Quand ils lui demandent qui est le plus fort de l’univers, Whis dit qu’il est peut-être Freezer maintenant, mais il pense qu’un autre guerrier plus fort pourrait être né quelque part dans cet univers.

Freeza noire.

Freezer est à la hauteur de l’occasion

Black Freezer ressemble à une variante de Golden Freezer avec plus de couleurs noires que dorées. Au-delà du jeu de couleurs pour les pouvoirs (et ne vous y trompez pas, cela continuera au fur et à mesure que la série progresse), la réalité est que le tour de Toriyama et Toyotaro d’étendre le pouvoir de Freezer semble avoir beaucoup de sens. Il était le grand ennemi de Z, le plus sanglant et le plus austère, mais ils n’ont jamais réussi à égaler sa puissance à celle des Saiyans : lorsque Golden Freezer est apparu, il n’était pas plus fort que Super Saiyan Blue. Maintenant, augmentant sa formation et son potentiel, ils font de Freezer le grand méchant de la série et une véritable menace.

Que va-t-il se passer ensuite dans Dragon Ball Super ?

Il y a plusieurs fronts ouverts. Le premier, que Freezer part en disant que « ma cible cette fois n’est pas toi », donc il a quelque chose en tête dont on ne sait pas ce que c’est. Ensuite, il y a ce que dit Whis, que peut-être un nouveau guerrier plus fort est né dans l’univers. Fait-il référence à un nouveau personnage ou fait-il référence à Uub, qui a déjà presque sans le savoir aidé à vaincre Moro ? Et enfin, nous avons Broly sur sa planète, qui était déjà plus fort que Goku et Vegeta sans fusionner et qui reviendra pour le film Dragon Ball Super : Super Hero.

Beaucoup de questions sans réponse, et une réponse qui prendra du temps : Toyotaro fait désormais une pause pour préparer le nouvel arc du manga. Nous vous tiendrons au courant lorsqu’ils le publieront à nouveau.