Mark Zuckerberg répond aux critiques sur les graphismes d’Horizon Worlds

Chez Netcost, nous aimons la réalité virtuelle. Alors, que le Metaverse annoncé par Mark Zuckerberg fin 2021 commence à se déployer dans de plus en plus de pays, dont de France, devrait nous remplir de joie, non ? Eh bien, pour le moment, nous avons des doutes.

Et nous ne sommes pas les seuls. Quand le PDG de Meta a récemment montré une photo de son avatar avec la Tour Eiffel en arrière-plan et, euh, la Sagrada Familia ? Il l’a fait pour célébrer la première d’Horizon Worlds dans des pays comme de France et la France, mais les critiques des utilisateurs ont été immédiates concernant les bases de son apparence graphique.

Couleurs Pastel Réalité Virtuelle

Et c’est que ce que nous avons en tête des réalités virtuelles est fortement marqué par ce que le cinéma nous a montré et enrichi notre imaginaire. Un monde en réalité virtuelle où vous pouvez faire mille choses sympas dans des endroits impossibles. Bien sûr, se voir soudainement plongé dans un environnement aux graphismes des générations passées et au toucher si sympathique qu’on tombe dans l’enfantin, on est loin de Ready Player One.

Zuckerberg s’est défendu des critiques comme un chat sur le dos, essayant de rassurer tout le monde :

Mises à jour graphiques majeures à venir (…) De plus, je sais que la photo que j’ai postée plus tôt cette semaine était assez basique – elle a été prise très rapidement pour célébrer une sortie. Les graphismes d’Horizon sont capables de beaucoup plus, (…) et ça s’améliore très vite.

Cela ressemble un peu à une excuse pour la photo prise à la hâte alors que vous êtes le chef visible d’un projet de plusieurs millions de dollars. Étant réaliste, s’il est vrai que nous attendons des améliorations graphiques, nous savons que nous devons également nous limiter au matériel qui les héberge, et la norme est la Quest 2, pas le projet Cambria, qui lorsqu’il sera lancé sera beaucoup moins accessible économiquement. Quoi qu’il en soit, et au-delà de l’aspect visuel, le succès du Métavers passera, aussi et surtout, par ce qu’il contient dedans. En ce sens, êtes-vous attiré par ce qu’il propose jusqu’à présent ? Nous vous lisons.

Police I Kotaku