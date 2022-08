GTA Online : nouvelle Imponte Ruiner ZZ-8, butin du concessionnaire et toutes les actualités du 19 au 25 août

Une semaine de plus, Rockstar Games présente les nouveautés de GTA Online, le populaire mode multijoueur de GTA V, cette fois, avec la nouvelle voiture de course Imponte Ruiner ZZ-8 déjà disponible, l’apparition du butin du concessionnaire dans tout le sud de San Andreas, des bonus et des récompenses pour les motards entreprenants et bien plus encore. Cela a été présenté par les responsables par leurs canaux habituels ; Voyons en détail ce qui nous attend du 19 au 25 août dans Grand Theft Auto Online.

Toute l’actualité de Grand Theft Auto Online

Pour commencer, une nouvelle voiture de sport arrive dans l’Imponte Ruiner ZZ-8 ultra-rapide, désormais disponible chez Southern San Andreas Super Autos. D’autre part, il existe une nouvelle opportunité d’obtenir un grand butin grâce aux appels à l’aide des avions de contrebande. Si vous voyez une fusée éclairante enfumée dans le ciel, enquêtez et traquez-la ; vous trouverez des caches partout dans le sud de San Andreas.

Les joueurs de GTA Online sur PS5 et Xbox Series X|S pourront découvrir en exclusivité le véhicule d’essai premium de Hao avec l’Übermacht Sentinel XS et le contre-la-montre HSW. Alternativement, nous pouvons visiter le concessionnaire de voitures de luxe haut de gamme de Simeon pour tester ou acheter les véhicules suivants :

Vapid Speedo rouge classique, auparavant indisponible dans GTA Online

Cuir classique Weeny Dynasty avec la couverture Hey, taxi

Vulcar Fagaloa Argent métallisé en fonte avec couvercle à rayures classiques

Housse Karin Sultan Classic Olive Green avec Tribal Nostalgia

Declasse Impaler racing jaune métallisé avec housse Lowrider

Au niveau bonus, il y a 50 % de GTA$ et RP supplémentaires pour les missions contractuelles du siège, plus un bonus de 200 000 $GTA à la fin. De plus, ceux qui se connectent avant le 24 août recevront gratuitement une paire de tongs à rayures sauvages. Et si vous terminez une mission Gunrunning, Nightclub Warehouse, Biker Club ou Special Merchandise Sales, vous recevrez des casques blancs gratuits.

Les courses terrestres et aériennes offrent des GTA$ et RP doublés, tandis que le véhicule primé CMLS est le Vapid Retinue. Désormais, si vous souhaitez tester des supercars, les Coil Cyclone, Emperor ETR1 et Pfister Comet S2 sont à votre disposition sur la piste d’essai du LS Car Meet. Et si vous voulez tenter votre chance, rendez-vous à la roue de la fortune du Diamond Casino & Resort pour gagner un Dewbauchee Rapid GT Classic.

Les remises de cette semaine s’accompagnent de 40 % de réduction sur les pavillons chez Maze Bank Foreclosures, tandis que les vestes de motard sont à 50 % de réduction dans les stores de vêtements locaux :

Ocelot Paria – 50 % de réduction

Classique Karin Sultan : 50 % de réduction

Pegassi Vortex – 50 % de réduction

Declasse Empaler – 40 % de réduction

Willard Faction personnalisé – 40% de réduction

Bienfaiteur Glendale – 40% de réduction

Enfin, les joueurs de GTA Online qui associent leurs comptes Rockstar Games Social Club et Prime Gaming recevront 125 000 GTA$ juste pour jouer à tout moment cette semaine.

Source | Jeux de rock star