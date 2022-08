CoD Warzone jette la maison par la fenêtre dans la saison 5 : Raúl Menéndez, Umbrella Academy…

Call of Duty: Warzone clôturera le support de Vanguard avec une saison qui cible le cœur des fans. D’Activision, ils ont partagé le contenu principal de cette cinquième saison qui va bouleverser la situation de Caldera. Le volcan entrera en éruption à partir du 24 août à 18h00 (CEST).

« Le destin de Caldera est entre vos mains »

Le volcan renouvelle son visage avec des rivières de lave qui coulent le long de la montagne. Dans le mode de jeu Last Call, qui fait ses débuts cette saison, de gros rochers jailliront d’ici et impacteront le reste des zones. Ces changements influenceront l’éclairage et le timing de la scène.

Certains des méchants les plus connus de la franchise se rendront à Caldera pour détruire la carte qui accompagne Warzone depuis décembre 2021. Les élus sont Raúl Menéndez (Black Ops II), Khaled Al-Asad (Modern Warfare), Gabriel T. Rorke ( Ghosts) et He ‘Seraph’ Zhen-Zhen (Black Ops III). Tous les quatre arriveront non seulement en tant qu’opérateurs jouables, mais ils donneront un sens au mode héros contre méchants.

L’événement communautaire encouragera les joueurs à collecter des casquettes de héros ou de méchants sur la carte, quel que soit le mode de jeu que vous aimez. En en ajoutant plusieurs en tuant ou en ouvrant des coffres, vous pouvez les échanger à la station d’achat contre des packs de faction, qui vous offriront des réductions sur le prochain article que vous achèterez dans l’un des éléments dispersés sur la carte. Comme d’habitude, vous pouvez vous attendre à divers skins thématiques liés à des défis temporaires.

Au lancement vous verrez l’arrivée de trois armes : le fusil à énergie EX1, le pistolet mitrailleur RA 225 et le Revolver Valois. Les renforts de la saison apporteront les fusils d’assaut BP50 et Lienna 57 à l’avant-garde et à la bataille royale, mais ce n’est pas tout. Les deux livraisons bénéficieront d’une petite collaboration avec Umbrella Academy, la série Netflix. Deux packs mettant en vedette les mercenaires Cha-Cha et Hazel, un élément clé de la première saison, seront publiés plus tard. Pour le moment, ils n’ont pas divulgué ce qu’ils incluront. Warzone vit ses derniers instants de gloire avant la suite.

Source : Blog Call of Duty