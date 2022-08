Sega Mega Drive Mini 2 confirme la date de sortie en Europe et les 60 jeux de son catalogue

Sega a confirmé sur ses réseaux sociaux que la Megadrive Mini 2 arrivera également en Europe, et en plus elle le fera le jour même de son lancement dans le reste du monde. Ainsi, sur le vieux continent, la console sortira le 27 octobre et le fera avec 60 jeux, même si elle aura un catalogue légèrement différent de celui du Japon et de l’Amérique du Nord.

Il coûtera environ 70 euros, ses réservations ouvriront en septembre et il comprendra non seulement des titres Megadrive, mais aussi des jeux Sega Mega-CD, et même des ports et des noms jamais vus auparavant sur la plateforme.

Jeux Mega Drive dans Mega Drive Mini 2

Ce sont les 43 jeux Mega Drive que Mega Drive Mini 2 apportera.

Après le brûleur II

Soldat extraterrestre

Coureur atomique

Bonanza Bros.

Combattant d’argile

Croisé de Centy

Desert Strike : retour dans le golfe

Ver de terre Jim 2

Maître élémentaire

Fureur fatale 2

Gagner du terrain

Grenade

Hache dorée II

feu d’enfer

Herzog Zwei

Lightning Force: Quête de l’étoile noire

Résistance de minuit

Piège nocturne

Dépasser

OutRunners

Phantasy StarII

peuplé

Îles arc-en-ciel -Extra-

X-Ranger

Ristar

tonnerre roulant 2

Requin d’égout

Shadow Dancer: Le secret de Shinobi

Force brillante II

Briller dans les ténèbres

explosion 3d sonique

éclaboussures maison 2

Rues de la rage 3

super accroché

Super Street Fighter II Les nouveaux challengers

Le Limon

La Revanche de Shinobi

ToeJam & Earl en panique sur Funkotron

Truxton

vecteur, homme, 2

Course virtuelle

point de vue

Chanteguerre

Jeux Mega CD sur Mega Drive Mini 2

Et ce sont les jeux 10 Mega CD qui viennent sur le Mega Drive Mini 2.

Ecco le dauphin

Ecco : les marées du temps

CD du combat final

Manoir des âmes cachées

Attaquant de nuit

vol à l’est

CD Force brillante

Silpheed

CD de Sonic le hérisson

Les guerriers ninjas

Jeux Mega Drive Mini 2 jamais sortis

La console comportera également plusieurs ports de jeux Mega Drive inédits qui ont vu le jour dans les arcades et autres plates-formes, mais pas sur la machine Sega. Terminez les 60 jeux Mega Drive Mini 2.