FIFA 23 dévoile toutes les statistiques de FUT Heroes, qui sont les meilleures ?

Nous avons déjà parmi nous la liste complète des FUT Heroes dans FIFA 23. Les sélectionnés portent leurs articles conçus par Marvel dans le cadre de l’édition Coupe du Monde. Bien que les basiques le soient dès le jour du lancement, les versions spéciales du FIFA World La coupe arrivera à partir du 11 novembre.

Mascherano, Forlán, Rafa Márquez… il n’y a pas quelques légendes qui participent à la promotion. Ci-dessous, nous vous laissons leurs statistiques, la ligue qu’ils représentent (qui influence la chimie de l’équipe) et la position qu’ils occupent. Rappelons que FIFA 23 devrait être lancé le 30 septembre sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC, Stadia et Nintendo Switch (Legacy).

Tous les héros FUT dans FIFA 23 et leurs statistiques

Voller – 91 PIR

Allure : 91

Tir : 94

Passe : 78

Dribble : 90

Défense : 49

Physique : 87

Poste : CC

Ligue : Série A

Forlan – 91 PIR

Rythme : 90

Tir : 94

Passe : 83

Dribble : 90

Défense : 58

Physique : 80

Poste : CC

Ligue: LaLiga Santander

Lucio – note 90

Allure : 83

Tir : 73

Passe : 76

Dribbles : 78

Défense : 93

Physique : 90

Poste :TDM

Ligue : Bundesliga

Papin – note 90

Allure : 85

Tir : 94

Passe : 74

Dribbles : 85

Défense : 45

Physique : 77

Poste : CC

Ligue : Ligue 1

Yayá Touré – 89 note

Allure : 82

Tir : 85

Passe : 88

Dribbles : 87

Défense : 82

Physique : 91

Poste : DCM

Ligue : Premier League

Okocha – 89 PIR

Allure : 89

Tir : 85

Passe : 84

Dribbles : 94

Défense : 41

Physique : 62

Poste : MCO

Ligue : Ligue 1

Mascherano – 89 PIR

Allure : 78

Tir : 56

Passe : 77

Dribbles : 77

Défense : 90

Physique : 87

Poste : DCM

Ligue : Premier League

Marquez – 89 PIR

Allure : 78

Tir : 66

Passe : 76

Dribbles : 75

Défense : 91

Physique : 89

Poste : DCM

Ligue: LaLiga Santander

Brolin – 89 PIR

Rythme : 90

Tir : 92

Passe : 85

Dribbles : 92

Défense : 61

Physique : 71

Poste : CC

Ligue : Série A

Ricardo Carvalho – 89 PIR

Rythme : 80

Tir : 57

Passe : 73

Dribbles : 74

Défense : 92

Physique : 83

Poste : CT

Ligue : Premier League

Marchisio – 88 PIR

Allure : 83

Tir : 84

Passe : 86

Dribbles : 87

Défense : 81

Physique : 83

Poste : CM

Ligue : Série A

Kuyt – 88 PIR

Allure : 87

Tir : 90

Passe : 84

Dribbles : 86

Défense : 72

Physique : 84

Poste : MD

Ligue : Premier League

Donovan – 88 PIR

Allure : 92

Tir : 90

Passe : 83

Dribbles : 87

Défense : 48

Physique : 73

Poste : MD

Ligue : MLS

Nakata – 88 PIR

Allure : 87

Tir : 86

Passe : 86

Dribbles : 87

Défense : 63

Physique : 67

Poste : MCO

Ligue : Série A

Kewell – 88 PIR

Allure : 91

Tir : 87

Passe : 89

Dribbles : 89

Défense : 53

Physique : 71

Poste : Premier League

Ligue : SD

Smolarek – 88 PIR

Allure : 94

Tir : 90

Passe : 82

Dribbles : 92

Défense : 43

Physique : 85

Poste : CC

Ligue: Eredivise

Al-Owairan – 88 PIR

Allure : 99

Tir : 86

Passe : 83

Dribbles : 92

Défense : 38

Physique : 76

Poste : MCO

Ligue : Première division d’Arabie saoudite

Capdevila – 88 PIR

Rythme : 90

Tir : 78

Passe : 83

Dribbles : 82

Défense : 87

Physique : 82

Poste : LI

Ligue: LaLiga Santander

Park Ji Sung – 87 PIR

Allure : 86

Tir : 81

Passe : 84

Dribbles : 87

Défense : 80

Physique : 82

Poste : MCO

Ligue : Premier League

Govou – note 87

Rythme : 90

Tir : 90

Passe : 83

Dribbles : 89

Défense : 56

Physique : 71

Poste : MCO

Ligue : Ligue 1

Accroupissement – ​​86 PIR

Allure : 78

Tir : 88

Passe : 76

Dribbles : 80

Défense : 53

Physique : 81

Poste : CC

Ligue : Premier League

Source : communiqué de presse (Electronic Arts)