Fortnite x Le Seigneur des anneaux : le teaser laisse entendre qu’il y aura une collaboration

Attendez, car les courbes arrivent. Une modification très subtile de la carte Fortnite après l’arrivée de son patch 21.40 laisse penser qu’une collaboration avec Le Seigneur des Anneaux arrivera. Les skins Aragorn, Légolas et Gimli arriveront-ils dans la saison 3 de Fortnite ? Juste en dessous on vous dit tout ce qu’on sait :

Fortnite x Le Seigneur des Anneaux : tout ce que l’on sait

Le patch 21.40 de Fortnite a été publié le mardi 16 août dernier et a apporté de nombreux contenus Dragon Ball, notamment des skins Goku, Vegeta, Beerus et Bulma. Pour cette raison, la communauté n’avait pas remarqué de changement subtil dans la carte du jeu.

À cet endroit sur la carte, l’endroit où la « famille rock » est « en vacances », le garçon a construit un château de sable étrangement similaire à Helm’s Deep :

À ce stade de la carte, nous verrons un château de sable qui représente Helm’s Deep

Nous vous laissons une image détaillée du château de sable en question. L’écart dans le mur est indubitable; c’est celui ouvert par les Uruk Hai à la bataille du Hornburg.

Le château de sable Fortnite représentant Helm’s Deep

Ci-dessous, nous vous laissons un cadre du Seigneur des anneaux : Les deux tours (2002), où vous pouvez voir en partie à quoi ressemble la forteresse en question.

La Bataille du Gouffre de Helm, extrait du Seigneur des Anneaux : Les Deux Tours (2022)

Vous n’y voyez toujours pas clair ? Ne t’en fais pas. Juste en dessous, nous vous laissons une autre image, cette fois de l’ensemble LEGO Helm’s Deep.

Ensemble LEGO Le Gouffre de Helm du Seigneur des Anneaux

Chez Epic Games, ils sont très évocateurs de collaborations futures à travers de subtils changements dans le scénario. En fait, la Kame House et les capsules de Dragon Ball’s Capsule Corporation sont également apparues sur l’île, suggérant une collaboration avec la franchise populaire d’Akira Toriyama avant son arrivée.

Dans tous les cas, nous ne savons pas quel contenu spécifique du Seigneur des Anneaux pourrait arriver sur Fortnite. Des skins de personnages comme Frodon, Sam, Aragorn ou Legolas ? Le temps le dira; dois attendre. Tout cela ferait partie d’une action promotionnelle, étant donné que la série Lord of the Rings: The Rings of Power sera diffusée sur Amazon Prime Video le 2 septembre.

Selon le leaker/initié MidaRado, d’une fiabilité avérée, « des collaborations avec Family Guy, DOOM ou Le Seigneur des Anneaux pourraient arriver la semaine prochaine ». La collaboration avec DOOM ne nous semble pas déraisonnable non plus car, en fait, il y a déjà des skins DOOM Slayer dans Fall Guys.

Sources: Twitter/MidaRadoFortnite Battle Royale, fait maison