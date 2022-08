Stranger Things montre le script de la meilleure scène de la saison 4

Des rivières et des fleuves d’encre ont coulé dessus. Des dizaines d’articles expliquant ce qui n’a pas besoin d’être expliqué. Et maintenant, nous connaissons aussi son scénario. Chaque page et chaque mot qui ont servi à composer la plus belle scène de la saison 4 de Stranger Things. Partagé sur les réseaux par les auteurs eux-mêmes, c’est le moment subtil où il devient clair que Will Byers est amoureux de Mike Wheeler.

Parce que l’amour s’épanouit dans les endroits les plus inhospitaliers, comme à l’arrière d’un fourgon de livraison de pizza cabossé (avec ananas). La scène comme métaphore de ses possibilités. Un retour à la salle de bain décharnée qui a produit les merveilleuses confessions de Robin et Steve la saison précédente. Le résumé de pourquoi nous aimons Stranger Things.

Dans la séquence on voit Will encourager et rassurer son ami concernant sa relation avec Onze. Elle le fait même en sachant qu’elle le perd et que cela va à l’encontre de ses sentiments. Pendant que son frère Jonathan, comme le spectateur, observe toute la scène dans le rétroviseur. À la fin de parler, avec Mike déjà plus calme et plus heureux, Will se met à pleurer en silence. Et aussi incroyable que cela puisse vous paraître, il y a encore des gens qui se demandent pourquoi.

« Il est clair à 100% que Will est gay et amoureux de Mike », a dû expliquer Noah Schnapp, l’acteur qui joue Will lui-même dans la fiction. « Maintenant qu’il a vieilli, c’est devenu une chose très réelle, une évidence. Mais il était déjà gay, il y avait cet arc il y a quelques saisons, ça s’est passé lentement. Et je pense que ça a été fait magnifiquement parce que c’est si facile. rendre un personnage soudainement gay… mais les Duffer Brothers, les showrunners, ne l’ont pas fait de cette façon. Ils ont écrit un vrai personnage avec un vrai parcours et une vraie douleur. »

Il semble que désormais Will doive être l’une des 5 clés de la saison 5 de Stranger Things. Après le succès et la pertinence de cette scène, ses créateurs ont assuré que le personnage aura un grand rôle dans la dernière saison et beaucoup, beaucoup d’importance. « Il arrive à maturité. Cela a été tout un défi pour lui et nous sommes prêts à fermer son cercle. Jusqu’à présent, il a franchi plusieurs étapes, mais son parcours n’est pas terminé. Nous verrons qu’il joue un rôle très important dans la fin. ».

De son côté, Noah Schnapp, l’acteur, plaisante sur ce qu’il a demandé aux frères Duffer pour virer le personnage de Will. « Évidemment, nous attendons avec impatience une scène où il sortira. Je veux aussi voir la fin de sa connexion avec Mind Flayer et comment Will s’intègre enfin dans le monde. »