Death Stranding sortira sur Game Pass, Kojima continue de répandre le bonheur

C’était un secret de polichinelle, mais maintenant c’est officiel. Les utilisateurs du Game Pass pourront profiter de Death Stranding à partir du 23 août, mais uniquement sur PC. Sony gère la distribution du jeu sur console et n’a évidemment pas l’intention de l’amener sur les consoles Xbox, mais 505 Games est responsable de la question dans sa version de composant et semble n’avoir aucun problème à publier le dernier-né de Hideo Kojima dans le service d’abonnement Microsoft.

La version de Death Stranding qui arrivera sur Game Pass PC n’est pas le Director’s Cut qui est sorti sur les ordinateurs au début de l’année, mais l’original, celui qui est sorti en 2020. Il viendra toujours avec les bonus suivants :

Masque et lunettes en or modèle Ludens

exosquelette or et argent

Squelette tout-terrain or et argent Exosquelette tout-terrain

Plaques d’armure en or et en argent

Death Stranding est-il un jeu culte ?

Sorti en 2019 pour PS4 et reçu avec un 8 dans l’analyse Netcost. Quelques années plus tard, avec la première de la coupe du réalisateur et réfléchissant froidement au phénomène qu’elle avait créé, nous avons écrit ce qui suit dans sa réanalyse : « c’est l’un des mondes ouverts les meilleurs et les plus controversés de ces dernières années. Si vous n’avez pas au moins essayé d’apprécier ce travail et que vous voulez oser voir si vous faites partie des privilégiés qui s’y connecteront, vous devriez l’essayer avec la nouvelle version. Si vous préférez une bonne promenade à une soirée en discothèque , si vous faites partie de ceux dont le voyage idéal est au bord de la mer pour voir défiler les vagues, ou si vous pensez que le voyage est plus important que la destination, faites un trou dans votre emploi du temps pour Sam Porter Bridges. »

Y aura-t-il Death Stranding 2 ?

Death Stranding a également défrayé la chronique en début d’année en raison des déclarations de Norman Reedus (Daryl dans The Walking Dead) dans lesquelles il a divulgué par inadvertance l’existence d’une suite en devenir. « Nous venons de commencer le deuxième », a lâché l’acteur. « Il m’a fallu deux ou trois ans pour faire toutes les sessions de capture de mouvement pour le premier jeu et cela a demandé beaucoup de travail, mais il est sorti et il a remporté de nombreux prix et c’était un gros problème, alors nous venons de commencer la deuxième partie de cela. « . Par conséquent, son arrivée sur Game Pass semble être une occasion parfaite pour rattraper la dernière folie de Hideo Kojima.