House of the Dragon : où en est l’histoire et la chronologie de La Danse des Dragons

Pendant 300 ans, la dynastie Targaryen a régné sur Westeros. Par conséquent, l’année au cours de laquelle Aegon le Conquérant a pris la couronne des Sept Royaumes, a fondé King’s Landing et a ordonné la construction du Trône de Fer en utilisant les épées de ses ennemis tombés au combat, est utilisée comme mesure. House of the Dragon, la nouvelle série HBO Max, se concentre sur l’époque du règne des Targaryen, mais quand exactement ?

The House of the Dragon est basé sur Fire and Blood, une préquelle de A Song of Ice and Fire (Game of Thrones) qui raconte toute l’histoire de la famille des dragons depuis qu’Aegon a pris le trône. Cependant, la première saison de la série ne couvre pas l’intégralité du livre, même si l’un d’entre eux était très intéressant.

En l’an 103 après la conquête, le roi Jaeharys I Le Conciliateur — surnommé le Vieux Roi dans sa dernière étape — mourut après un très long règne de plus de cinquante printemps. Son successeur était son fils Viserys Ier, un monarque qui n’aimait pas les conflits et préférait aborder les problèmes de manière diplomatique. Contrairement à son frère Daemon, il n’était pas un soldat qualifié, mais il était un cavalier de dragon. Il chevauchait la bête Balerion, la seule créature vivante que Valyria avait connue avant la malédiction.

Chronologie de la Maison du Dragon

La série HBO Max se déroule sous le règne de Viserys I, c’est-à-dire au-delà de l’an 103 après la conquête. À ce moment historique, le roi choisit sa fille aînée, la princesse Rhaenyra, comme successeur. Cependant, à la mort du souverain, une guerre éclata car il y avait deux candidates à la succession : d’une part, la princesse de Peyredragon ; de l’autre, Aegon II Targaryen, le demi-frère de Rhaenyra.

Une bataille féroce a commencé connue sous le nom de La Danse des Dragons, qui a eu lieu entre 129 et 131. Le conflit a été ainsi nommé parce qu’au cours de ces quelques années, les dragons des deux côtés se sont envolés dans le ciel et se sont massacrés. Cela a non seulement décimé le nombre de bêtes, mais aussi celui des membres de la famille Targaryen. Au final, l’un d’eux a été victorieux… et partie.

La maison du dragon sera diffusée le 22 août sur HBO Max.