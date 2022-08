Combat Final Fantasy 16 "ça ne satisfera pas tout le monde"

Autour du système de combat de Final Fantasy XVI, le nouvel opus tant attendu de la saga Square Enix. Naoki Yoshida, producteur du jeu, a une nouvelle fois justifié la décision d’axer les combats sur l’action. Cependant, le créateur est parfaitement conscient que la voie choisie ne satisfera pas tout le monde, même s’il espère attirer un plus large éventail de joueurs. Il l’a expliqué dans une interview accordée aux Comic Days.

« Bien sûr, je ne pense pas que nous pourrons satisfaire tout le monde, alors j’ai dit à tous les membres de l’équipe que la première chose que nous devons faire est de créer quelque chose d’amusant. » Ainsi, le producteur a une nouvelle fois rappelé les raisons qui ont poussé le studio à délaisser le système de combat au tour par tour et les commandes.

L’objectif : toucher plus de personnes

« Nous voulons que tout le monde, en particulier les jeunes générations, joue pour le titre. » Yoshida a souligné que de nombreux adolescents et dans la vingtaine ont entendu parler de la saga, mais ne l’ont jamais essayée. « De plus, les jeux grand public d’aujourd’hui sont intuitifs : vous appuyez sur un bouton et le personnage tire avec une arme à feu ou balance une épée. Le style traditionnel du tour par commande ne leur est plus familier. »

Ce n’est pas la première fois que le producteur et réalisateur de Final Fantasy XIV justifie l’élimination des tours classiques. Selon leur argument, c’est la raison pour laquelle ils ont décidé que le système de combat est axé sur l’action : « Nous voulons que les joueurs du monde entier pensent que Final Fantasy XVI est un grand jeu. »

Final Fantays XVI est en développement sur PS5 et sortira à l’été 2023. Dans une récente interview accordée à Inverse, Naoki Yoshida lui-même a révélé que la série avait du mal à s’adapter aux tendances actuelles de l’industrie du jeu vidéo.

Source | Journées de la bande dessinée (via Gaming Bolt)