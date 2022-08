The Last of Us Part 1 est un remake complet et vous pouvez le voir dans cette vidéo comparative

Ellie et Joel entament un voyage aussi dangereux que particulier dans les États-Unis post-apocalyptiques de The Last of Us Part 1, le remake du classique PS5. A mesure que sa date de sortie approche, Naughty Dog offre de plus en plus de détails sur cette version remaniée. Bien que certains aient remis en cause son statut de remake, le studio a sorti plusieurs vidéos comparatives pour le prouver : la plus récente montre Joel sur les docks de Boston.

Le court clip, que vous pouvez apprécier juste au-dessus de ces lignes, compare la partie 1 avec le remaster PlayStation 4. Comme vous pouvez le voir, les changements graphiques sont évidents. Le studio nord-américain a reconstruit le jeu pour la nouvelle génération, même s’il reste à voir dans quelle mesure des améliorations ont été mises en œuvre au niveau jouable.

Naughty Dog défend le remake

Jonathan Benainous, de Naughty Dog, a rappelé sur son compte Twitter que les personnes qui s’étaient plaintes du gameplay de The Last of Us Part 1 n’avaient pas encore essayé le titre. « Ayant joué aux deux, il n’y a aucun point de comparaison entre la PS3 et la PS5 », a-t-il déclaré.

Maintenant, il a admis que l’un des mécanismes de The Last of Us Part 2 ne pouvait pas être mis en œuvre car cela casserait le gameplay : « Et à propos de tourner à l’envers, cela aurait cassé le gameplay et la zone de combat car ce n’était pas à l’origine construit comme ça ».

The Last of Us Part 1 sera mis en vente le 2 septembre sur PlayStation 5. Quant à la version PC, la date de sortie n’a pas encore été révélée, même si on s’attend à ce que cela ne prenne pas trop de temps. L’année prochaine, il y aura des nouvelles sur le jeu multijoueur indépendant dans cet univers, sans oublier la série HBO Max, également prévue pour 2023.

Source | le chien méchant