Ghostbusters: Spirits Unleashed, le multijoueur asymétrique de Ghostbusters, confirme la date

Ghostbusters : Spirits Unleashed, le nouveau jeu vidéo multijoueur asymétrique basé sur la populaire franchise Ghostbusters, a déjà une date de sortie définitive après sa présentation plus tôt cette année. Cela a été annoncé par les responsables, Illfonic -créateurs d’autres jeux tels que Friday the 13th: The Game ou Dead Alliance-, confirmant que leur nouveau jeu vidéo sera disponible sur PC (Epic Games Store), PS4, Xbox One, PS5 et Xbox Series X |S le 18 octobre 2022 prochain.

Qui vas-tu appeler? Aux chasseurs de fantômes !

Ainsi, Ghostbusters : Spirits Unleashed nous incitera à endosser le rôle d’un des quatre classiques Ghostbusters pour entrer dans des scénarios aussi variés que sombres, comme un musée ou une prison abandonnée pour traquer un fantôme insaisissable, contrôlé par un cinquième joueur. Et c’est que Ghostbusters : Spirits Unleashed suit la tendance d’autres titres similaires avec sa proposition asynchrone, bien que se déroulant dans une franchise aussi populaire que Ghostbusters.

À tel point que les joueurs qui assument le rôle des Ghostbusters apprécieront les gadgets typiques de la saga ; pour chasser les créatures spectrales, il faudra d’abord les affaiblir et, une fois à notre merci, lancer le piège iconique. De son côté, le joueur qui contrôle le fantôme aura plusieurs capacités à sa disposition, comme étourdir, faire peur ou invoquer des sbires.

D’autre part, à la base de Ghostbusters, nous pouvons accéder aux différents modes de jeu, avec la possibilité de jouer seul avec des bots qui contrôleront le reste des personnages, une option très intéressante pour ceux qui n’aiment pas le mode en ligne, car ainsi que personnaliser les personnages, l’équipement et plus encore.

Les matchs compétitifs de Ghostbusters : Spirits Unleashed arrivent le 18 octobre 2022.

Source | Illfonique