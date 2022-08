House of the Dragon commencera fort avec son propre mariage rouge : « C’est viscéral et ça va vous déchirer le cœur »

House of the Dragon, la nouvelle série basée sur l’univers de Game of Thrones, s’ouvre dans quelques jours via HBO Max et l’attente augmente de minute en minute. À tel point que c’est le pari de Warner Bros. dans le domaine de la fantasy épique pour affronter une autre des premières de l’année qui est sur le point d’atteindre Prime Video : Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux du pouvoir, le plus séries chères à l’histoire. Et pour tenter de faire encore plus monter l’attente, George RR Martin lui-même a assuré que le début de la série se situerait au niveau de l’épisode mythique des Noces Rouges de Game of Thrones.

George RR Martin promet un début choquant

C’est ainsi que des médias comme Screen Rant s’en sont emparés suite aux récentes déclarations de l’auteur des romans sur lesquels Game of Thrones et House of the Dragon sont basés, assurant que cette nouvelle série aura un début aussi choquant qu’il l’est. viscéral. Et le plus révélateur est que alors que dans Game of Thrones il fallait attendre la fin de la troisième saison pour vivre une scène aussi brutale, dans ce nouveau spin-off elle se déroulera lors de son premier épisode.

« Cette scène est… Je ne veux pas utiliser le mot ‘agréable’ pour une scène comme celle-là, mais c’est incroyablement puissant. C’est viscéral et va vous arracher le cœur et le jeter par terre. Il a le genre d’impact que le mariage rouge a eu. C’est une scène très bien faite de quelque chose d’horrible », déclare George RR Martin lui-même.

Bien sûr, nous verrons si cette scène choquante du premier épisode de House of the Dragon parvient à être aussi impitoyable et provoque la même agitation parmi les spectateurs que les Noces Rouges de Game of Thrones ; pas en vain, dans Game of Thrones, nous avons eu trois saisons pour nous familiariser avec certains de ces personnages, alors que dans la nouvelle série, nous ne les connaissons même pas.

House of the Dragon sera diffusée sur HBO Max le 22 août prochain, dans seulement quatre jours…

