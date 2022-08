Game Pass ajoute 5 classiques qui font l’histoire du jeu vidéo à l’occasion de la QuakeCon 2022

Ces jours-ci, une nouvelle édition de QuakeCon a lieu, la convention annuelle au cours de laquelle ZeniMax Media (le propriétaire de Bethesda) annonce ses nouvelles et ses projets futurs. L’événement, dont vous pouvez consulter ici le calendrier des activités et comment voir son direct, n’a pas de grandes surprises, mais c’est une bonne poignée de détails avec les fans des jeux et des sagas de l’entreprise. Du Bethesda Sales sur Steam, qui a jeté la baraque par la fenêtre, à ce qui nous préoccupe aujourd’hui : l’accession au catalogue Game Pass de 5 classiques qui ont marqué l’histoire du jeu vidéo.

Nouveaux jeux disponibles sur Game Pass PC

Bien qu’elles ne rejoignent que la version PC du Game Pass, ces 5 nouveautés pour le catalogue sont une injection de nostalgie dans la veine et une revue de trois des grandes sagas du secteur : The Elder Scrolls, Quake et Wolfenstein. Ils seront tous disponibles aujourd’hui.

Une légende d’Elder Scrolls : Battlespire

Tremblement de terre 4

Returnal au Château Wolfenstein

The Elder Scrolls Adventures : Rougegarde.

Wolfenstein 3D

Téléchargez gratuitement le premier The Elder Scrolls

Mais la chose ne s’arrête pas là, car au cours des prochains jours, les deux premiers opus de The Elder Scrolls, Doom 64 dans l’Epic Games Store et Quake Champions, qui bien qu’il soit déjà gratuit, apporteront un bonus pour Game Pass. utilisateurs qui débloqueront tous les personnages du jeu.

Enfin, l’événement a servi à sauver Heretic (avec son extension, Serpent Riders) et sa première suite, Hexen : Beyond Heretic (également avec son extension : Hexen : Deathkings). Une saga héritière de Doom et perdue dans les annales de l’histoire qui a été réalisée dans les années 90 par John Romero (mythe après Doom, Quake et Wolfenstein). Les jeux reviendront sur le Microsoft Store dans les prochains jours.