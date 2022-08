Iron Man était sur le point de jouer dans un bac à sable par les créateurs de Just Cause

Avalanche Studios, responsable de la franchise Just Cause, a travaillé avec Disney sur un projet de monde ouvert mettant en vedette Iron Man, a révélé le co-fondateur du studio, Christofer Sundberg, qui partage que le développement a duré quelques années. jusqu’à ce qu’il soit finalement annulé en 2012.

« En fin de compte, c’était un gâchis », partage Sundberg dans une interview avec le podcast MinnMax. « C’était comme si, en raccourcissant le temps de développement et en augmentant le budget, nous aurions dû embaucher 70 ou 80 personnes pour l’équipe pour laquelle j’aurais eu la responsabilité de leur trouver un nouveau projet. »

Sundberg explique que l’annulation s’est produite en raison des « politiques de l’entreprise » et des changements constants de Disney dans la production. En fait, il souligne que la société de production a raccourci d’un an le plan de développement initial. « Le temps de développement est devenu si court qu’il était impossible de le faire. Cela aurait détruit toute l’équipe si nous avions donné le feu vert. »

Il définit ces deux années de travail comme « un projet désastreux qui aurait pu être très, très bon », même s’il ne regrette pas d’avoir pris la décision. « C’était le meilleur », conclut-il. Il y a eu de nombreux jeux de super-héros qui n’ont jamais été commercialisés.

Où a-t-on pu voir Iron Man ces dernières années ?

La dernière apparition d’Iron Man dans le showcase triple A correspond à sa participation à Marvel’s Avengers, le jeu de service de Crystal Dynamics. En tant que protagoniste solo, nous avons pu nous sentir à l’intérieur du costume dans Iron Man VR de Marvel, exclusif à PlayStation VR. Vous pouvez lire notre analyse sur ce lien.

Quant à l’actualité rigoureuse, Disney et Marvel organiseront une présentation numérique dédiée à l’industrie du jeu vidéo le 9 septembre. On sait qu’il y aura des « annonces » de jeux inédits et le premier regard sur le projet Marvel développé par Skydance New Media, entre autres. Vérifiez les détails et l’heure ici.

