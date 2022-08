Call of Duty : Warzone dévoile la date de la saison 5, la dernière avant Modern Warfare 2

Call of Duty: Warzone et Vanguard se préparent à recevoir le dernier lot de contenu avant le lancement de Modern Warfare 2. La saison 5, appelée Last Stand, arrivera dans la bataille royale le 24 août. Activision a confirmé la nouvelle avec un court teaser qui prépare les joueurs aux changements que Caldera recevra.

Dans la vidéo, que vous pouvez voir dans le tweet qui accompagne ces lignes, le volcan entre en éruption après le lancement d’un conteneur. La description du contexte est la suivante : « Les légendes ne meurent jamais, et cela inclut les méchants légendaires. » À la fin, des antagonistes d’autres épisodes apparaissent, de Black Ops à Call of Duty 4.

Route vers Warzone 2

Last Stand marquera en quelque sorte les adieux au support individuel de l’opus original, qui verra arriver la suite le 16 novembre (selon les fuites). Call of Duty: Warzone 2 arrivera comme « une extension de l’univers de Modern Warfare ». Infinity Ward a pris des décisions qui affectent directement les progrès que vous avez réalisés depuis mars 2020.

Vous ne pourrez pas reporter votre inventaire de Warzone à la suite ; ni les niveaux ni l’armement. Tous les joueurs repartiront de zéro. Si vous jouez au multijoueur de Modern Warfare 2, vous pourrez progresser dans des éléments tels que le niveau du joueur et les armes, comme c’était le cas auparavant.

Tout cela fait partie du « plan le plus ambitieux de l’histoire de la saga ». L’avenir de Call of Duty est soutenu par le fort engagement d’Activision envers ces deux expériences. Nous connaîtrons plus de détails lors de la célébration de Call of Duty: Next, un événement attendu le 15 septembre. Après la mauvaise performance de Vanguard en termes de ventes, l’éditeur place cette année sa confiance dans les deux versions.

Source: Call of Duty sur Twitter