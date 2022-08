Ne paniquez pas: le remake de Star Wars KOTOR change de mains, mais continue

Aux premières heures d’aujourd’hui, Embracer Group est allé faire du shopping, il a vidé toutes les étagères du store et il a été sur le point de ne pas acheter Netcost également. La société, propriétaire de THQ Nordic, Koch Media et de dizaines de licences et de studios de jeux vidéo, a une fois de plus élargi son portefeuille de contenus et a acquis sept autres développeurs. Parmi eux, il y en a un qui est devenu la troisième transaction la plus chère de l’industrie du jeu vidéo, dépassé seulement par Activision Blizzard à Microsoft et Zynga à Take-Two Interactive. Mais bien sûr, tant de mouvement implique beaucoup de paperasse, et tant de paperasse met généralement en lumière plus d’informations que prévu. Juste ce qui s’est passé avec le remake de Star Wars KOTOR.

Il y a quelques mois, nous vous informions que le retour de Knights of the Old Republic était suspendu indéfiniment, et nous avons même vu les directeurs artistiques et design du jeu (Jason Minor et Brad Prince, respectivement) demander du travail sur Linkedin. Les dirigeants d’Aspyr Media, le studio en charge du remake et faisant partie du groupe Embracer, auraient été écartés du projet après avoir dépensé plus d’argent sur une première démo qui n’était pas pérenne.

Eh bien, Embracer Group a confirmé que le projet a changé de mains et a été transféré à une autre équipe au sein de l’entreprise elle-même, le tout « pour garantir le niveau de qualité que nous recherchons ». La société ne pense pas que cette transition affectera trop les temps de développement et ajoute qu’elle ne s’attend à aucun retard, bien que la fenêtre de lancement estimée doive être connue pour vérifier la part de vérité dans cette déclaration.

Bloomberg, la même Source qui a divulgué les problèmes avec Aspyr, a également recueilli dans son exclusivité qu’au sein du studio, il y a ceux qui voulaient avoir sorti le jeu en 2022 et qui pensent qu’il ne sera pas terminé avant 2025. Avec ces mouvements quelque chose nous dit que le remake de Star Wars Kotor va loin.

Le nouveau développeur du remake de Star Wars KOTOR

Et qui est aux commandes si ce n’est Aspyr Media ? En l’absence de confirmation officielle, tout pointe vers Saber Interactive, qui était déjà impliqué dans le développement de Star Wars KOTOR en tant qu’équipe de support. Le studio a pour tradition de toujours collaborer sur le travail des autres et a réalisé de nombreux portages, une spécialité dans laquelle il s’est imposé en 2019 avec la version impossible de The Witcher 3 pour Nintendo Switch. Depuis, il a pris du poids et a signé ses propres projets, comme le récent et notable Evil Dead : The Game.

Maintenant qu’ils sont libres et avec un agenda clair, Embracer leur a offert les rênes du remake de KOTOR. Croisons les doigts pour qu’il n’y ait plus désormais de changements ni de chocs, et espérons que le jeu finisse par arriver au plus tôt sur PS5 et PC, seules plateformes sur lesquelles il est prévu.

