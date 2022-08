PGA Tour 2K23 rend hommage à la légende de Tiger Woods en tant que star de la couverture

PGA Tour 2K23 rend hommage à la figure la plus importante du golf américain. Tiger Woods a été choisi comme vedette de ses couvertures, tant pour les éditions normales que de luxe. Ses chiffres le confirment : vainqueur de cinq championnats PGA et de 82 tournois PGA Tour. Presque rien. Le golfeur collabore également en tant que directeur exécutif dans cet épisode.

« Excité et honoré d’être l’athlète de couverture du PGA Tour 2K23 », commente Woods dans un court tweet montrant les deux couvertures dans lesquelles il joue. Nous connaîtrons plus de détails sur le jeu le 22 août. Pour le moment, les plates-formes sur lesquelles il fera ses débuts n’ont pas été confirmées, bien que la logique nous dise qu’il recevra désormais une version dédiée à la nouvelle génération.

À quoi ressemble le golf de 2K Games ?

Il faut remonter au mois d’août 2020 pour connaître le dernier opus de la franchise de golf 2K Games. PGA Tour 2K21 a offert le vétéran des studios HB dans le genre, qui a signé une fois le célèbre The Golf Club. Maintenant, sous le manteau de Take Two, ils ont trouvé le support pour étendre l’offre.

« Il n’y a pas de meilleur simulateur de golf sur le marché en ce moment », disions-nous dans notre revue initiale. « Parfois, il semble que cela pourrait être un peu plus peaufiné, que nous sommes face à une Porsche Carrera qui est restée inachevée, mais les sensations de jeu sont difficiles à améliorer. Avec des fondations extrêmement solides, une voie à suivre avec de bonnes perspectives et la possibilité de créer et de jouer des parcours créés par les utilisateurs, c’est un titre qui, si nous aimons le sport du golf ou les bons simulateurs en général, garantit de longues heures de plaisir, à la fois localement et en ligne avec des amis ».

Dans cette maison, il a obtenu une note de 8 sur 10. Vous pouvez lire le texte intégral via ce lien.

Source: Tiger Woods