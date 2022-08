Arsenal continuera d’être lié à l’eFootball cette saison : « Nous continuons à faire des efforts pour libéraliser le football »

Konami assure la continuité d’Arsenal dans eFootball 2023. Le club londonien étend sa collaboration avec les Japonais au-delà du jeu vidéo lui-même. Les marques feront partie des bancs de l’Emirates Stadium, ainsi que des panneaux d’affichage autour du terrain. D’autre part, dans le jeu, nous verrons l’équipe et son stade fidèlement représentés. Le gabarit sera scanné en 3D pour transférer ses joueurs avec rigueur.

« L’eFootball de Konami offre une expérience de football unique », partage Juliet Slot, directrice commerciale d’Arsenal, dans un communiqué de presse. « Nous sommes fiers d’étendre notre partenariat et de donner à nos fans l’opportunité de se plonger dans une expérience authentique d’Arsenal. » Slot assure que cet accord amènera l’association « à un nouveau niveau ».

D’autre part, Naoki Morita, président de Konami en Europe, déclare que l’extension de la relation qui a débuté en 2017 est une nouvelle étape pour que eFootball continue de croître. « Avoir assuré un avenir à long terme qui inclura une multitude de droits et d’activations commerciaux, d’image et d’eSports est fantastique pour Konami et la série eFootball alors que nous continuons à nous développer et à nous efforcer de libéraliser le football. »

Quels sont les clubs partenaires officiels d’eFootball ?

FC Barcelona

FC Bayern Munchen

Homme Utd

Arsenal

Atalante

Latium

Monza

Naples

Rome

celtique

rangers

Atlético Mineiro

Corinthiens

flamant

International

Saintes

São Paulo

Vasco de Gama

River Plate

colo colo

Alliance de Lima

Université du Chili

Sport Garçons

Cristal sportif

académique

A l’heure où j’écris ces lignes, 25 équipes restent liées à eFootball en tant que « partenaires officiels ». Parmi les sélectionnés, trois se distinguent comme des collaborateurs premium : le FC Barcelone, le Bayern Munich et Manchester United. En fait, Konami conserve toujours exclusivement des contenus tels que Spotify Camp Nou et les identités de Roma, Lazio et Atalanta. En revanche, la saison dernière, ils ont perdu contre la Juventus Turin, qui à partir de FIFA 23 sera liée au titre EA Sports.

Source : communiqué de presse (Konami)