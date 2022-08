Commandos 3 HD Remaster a déjà une date sur PC et consoles : également sur Xbox Game Pass

Commandos 3 HD Remaster, la remasterisation d’un jeu vidéo de stratégie en temps réel aussi emblématique qui se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale, a déjà une date de sortie sur PC (Steam et Microsoft Store), PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X|S et Changer. À tel point que Kalypso Media a annoncé que le titre arriverait très prochainement au format numérique, plus précisément le 30 août 2022. De plus, il a été confirmé qu’il sera également disponible le même jour dans le cadre du Xbox Game Pass. catalog, le service de jeux vidéo à la demande de Microsoft.

Format physique pour les consoles en octobre

De plus, il a également été annoncé que Commandos 3 HD Remaster peut être acheté au format physique le 27 octobre 2022 avec un pack intéressant avec la remasterisation du deuxième opus avec le soi-disant Commandos Double Pack. Mais que comprend cette nouvelle version par rapport à l’originale de 2003 ? Les responsables de son développement, le studio italien Raylight Games, ont la réponse :

Remasterisé en HD : comprend de tout nouveaux modèles et textures 3D, des commandes améliorées, une interface raffinée, ainsi que des didacticiels et des conseils pour les débutants

Commandez 6 commandos casse-cou : les unités spéciales à votre commandement (béret vert, bombe, tireur d’élite, plongeur, espion et voleur) sont expertes dans leurs domaines respectifs et cruciales pour votre mission

Revivez les campagnes emblématiques de la Seconde Guerre mondiale : du camp d’entraînement à 12 missions difficiles, découvrez l’histoire sur 3 principaux fronts de bataille, dont Stalingrad, l’Europe centrale et la Normandie

Missions d’histoire bourrées d’action : suivez l’équipe de commandos dans un moment de danger imminent, Commandos 3 HD Remaster contient encore plus de détails et d’action que ses prédécesseurs

Exploitez vos troupes en multijoueur : Participez à des modes Deathmatch ou Flag Collect de 2 à 8 joueurs, tous avec des conditions de victoire différentes.

Dans l’ensemble, les fans de la saga Commandos ont la possibilité de revivre le troisième volet près de 20 ans plus tard avec une bonne poignée d’améliorations et de mises à jour.

Source | Kalypso Media